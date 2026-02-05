Fiscales de San Juan usarán chalecos antibalas en investigaciones penales complejas

El Ministerio Público Fiscal de San Juan entregará 40 chalecos antibalas a fiscales coordinadores y de caso con el objetivo de reforzar su seguridad ante investigaciones penales complejas y tareas operativas en territorio.

Los fiscales de la provincia de San Juan comenzarán a utilizar chalecos antibalas como parte de una medida dispuesta por el Ministerio Público Fiscal (MPF) con el objetivo de reforzar las condiciones de seguridad en el desempeño de sus funciones. Este jueves se llevará a cabo la ceremonia de entrega del equipamiento de protección.

La iniciativa surge a partir de un convenio firmado el 2 de diciembre de 2025 entre la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público y el MPF, que contempla la adquisición de chalecos antibalas destinados a fiscales coordinadores y fiscales de caso, en función de las “tareas sensibles” que desarrollan a diario.

El fiscal general de San Juan, Guillermo Baigorrí, explicó que la incorporación de este equipamiento apunta a “reforzar las condiciones de seguridad e integridad física” de los funcionarios judiciales, quienes “muchas veces se ven expuestos a situaciones de riesgo en el marco de investigaciones penales complejas y tareas operativas en territorio”.

En total, se entregarán 40 chalecos de protección balística de la marca SEATLE S.A., modelo FORCE 10, según informó el Diario de Cuyo. Los chalecos son de uso unisex, están confeccionados en poliéster de color negro y cuentan con material balístico de Kevlar, lo que les otorga un nivel de protección RB-3 conforme a las normativas nacionales vigentes.

La entrega del equipamiento está prevista para este jueves 5 de febrero, a las 9.15, en la Sala de Reuniones del segundo piso del Anexo de la Legislatura de San Juan, ubicado en calle Laprida 923.