Carlos Tizio visitó la Comisión de Precios del Vino y analizó la vitivinicultura 2026

En un contexto desafiante para la vitivinicultura, Carlos Tizio , presidente del INV , encabezó un encuentro importante en Mendoza junto a productores de San Juan para debatir sobre la rentabilidad , los costos y las perspectivas de la cosecha 2026 .

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La reunión, realizada en la Bolsa de Comercio de Mendoza, puso el foco en los principales problemas del sector, con especial atención en los precios del vino , la situación financiera de los productores y las diferencias productivas entre ambas provincias.

Durante la segunda reunión de la Comisión de Precios del Vino 2026 , el presidente del INV, Carlos Tizio , presentó los nuevos lineamientos del organismo, orientados a la simplificación , la desburocratización y la reducción de costos operativos.

“ Estamos abiertos a escuchar las necesidades y mejoras que el INV pueda impulsar para ayudar directamente al productor ”, señaló Carlos Tizio ante los referentes del sector.

Del encuentro participaron figuras destacadas como Luis Mottes, Alejandro Montilla, Juan Carlos Brandi, Arnoldo Jaled, Bernardo Lanzilotta, Luis César Quintana y Dante Baliani , quienes analizaron los desafíos actuales de la industria.

Cosecha 2026: diferencias entre Mendoza y San Juan y precios del vino

En relación a la vendimia 2026, Carlos Tizio confirmó que el proceso avanza según las estimaciones oficiales, aunque con marcadas diferencias entre regiones. En San Juan, la cosecha está prácticamente finalizada, con un 60% destinado a mosto, mientras que en Mendoza aún resta levantar uva y la producción de mosto es menor.

Por su parte, la Comisión de Precios del Vino difundió los valores promedio registrados en marzo de 2026:

Tinto básico de despacho : $370

: $370 Tinto superior : $420

: $420 Blanco de blancas : $350

: $350 Blanco escurrido : $280

: $280 Mosto sulfitado: $290

Desde la Bolsa de Comercio de Mendoza adelantaron que en el próximo encuentro se presentarán estadísticas completas de la cosecha 2026, con el objetivo de mejorar la transparencia y la información disponible para todo el sector vitivinícola.

Debates urgentes: denominaciones, costos y nuevas generaciones

La mesa de trabajo también dio lugar a un debate profundo sobre la actualidad del mercado. Se planteó la preocupación por lo que algunos miembros consideran un abuso de la denominación Malbec y se analizaron los cambios en los hábitos de consumo dependiendo las edades de los consumidores.

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Asimismo, se discutieron puntos críticos para la rentabilidad como la falta de financiamiento, crédito y otras herramientas financieras, junto a la necesidad de mejoras en el sistema impositivo para diversificar la matriz productiva de Mendoza.

En relación al contexto económico en la Argentina, se destacó la estabilidad y la ausencia de déficit para comercializar, pero persiste la preocupación por los altos costos que tiene levantar la cosecha en Mendoza. En este sentido se hizo foco en la eficiencia que deben tener las bodegas con viñedos propios para optimizar sus costos de recolección de uva.