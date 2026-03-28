Evelin Colchad: "El consumidor está muy interesado en lo que es una denominación de origen"

El miércoles, Altieri Wines - Vinorum ofreció un encuentro dedicado a las mujeres que forman parte de la DOC Luján de Cuyo . La enóloga de la bodega, Evelin Colchad , cuenta en esta entrevista cómo se sumaron a la denominación de origen cómo el trabajo conjunto enriquece a los profesionales que la integran. También explica la contribución que esta certificación aporta a los vinos, en un contexto de caída de consumo, pero en el que el consumidor se ha vuelto más selectivo y exigente.

—Están por lanzar el primer vino de Altieri Wines Vinorum con la DOC Luján, ¿Qué trabajo previo tuvieron que hacer para sumarse a la DOC?

—Así es. Es nuestro primer vino Malbec Single Vineyard, DOC Luján de Cuyo . Veníamos ya hace tiempo pensando en formar parte de la DOC hasta que nos decidimos y preguntamos cuáles eran los requisitos, y realmente cumplíamos con todos.

Porque tenemos viñedo propio acá en Luján, en Perdriel. La bodega, el establecimiento, también está acá en la misma zona. Cumplíamos con los rendimientos y fue ahí cuando decidimos formar parte de la DOC. Y la verdad que estamos muy contentos porque es un privilegio.

Hay mucho trabajo detrás de la DOC. Y para nosotros, que somos una bodega boutique, que estamos enfocados en elaborar vinos de alta gama, creo que también nos suma mucho, ya que es un sello de calidad e identidad.

Ceclilia Buj y Evelin Colchad de Altieri Wines - Vinorum Cecilia Buj y Evelin Colchad, directora y enóloga de Altieri Wines - Vinorum

Contribución al consumo

—Con la situación compleja que está atravesando la vitivinicultura, tener una certificación como esta, ¿permite llegar a otros mercados?

—No todas las bodegas tienen el privilegio de poder formar parte de una DOC y eso a nosotros como bodega nos suma un montón. Y yo veo que el consumidor hoy está muy interesado en lo que es una denominación de origen. Está muy informado y apostando a la calidad siempre.

Si bien el consumo ha disminuido, hoy la gente, cuando consume, decide consumir un vino más de alta gama, más premium y nosotros formamos parte de ese nicho. Así que estamos muy bien.

—¿Y tuvieron que hacer algún tipo de adaptación en los viñedos, en la forma de vinificación, o ya habían transitado ese camino?

—Nosotros tenemos tres cuarteles de Malbec en el viñedo propio y hay dos que ya tienen naturalmente los rendimientos que nos exige la DOC. Entonces dijimos, ya desde el viñedo cumplimos. En bodega también, porque tenemos más micro vinificaciones, fermentamos en tanques pequeños, hacemos selección de cosecha manual.

O sea, cumplíamos con todos los requisitos, por lo que no nos fue tan difícil por esa parte para adaptarnos a la DOC. Lo que sí fue difícil fue decidir qué vino, con qué línea entrábamos a la DOC. Y hoy entramos con la nueva línea, que es Single Vineyard.

Esa línea está compuesta por tres varietales y decidimos que el Malbec iba a ser DOC regional. Pero estamos pensando para nuestro Malbec alta gama que sea un DOC distrital, ya que cumplimos con todos los requerimientos.

Vinorum Malbec Single Vineyard DOC Luján

Vino DOC regional y distrital

—¿Cuál es la diferencia entre un vino DOC regional y distrital?

—Para ser un vino DOC regional tenés que cumplir con un rendimiento en el viñedo que no supere los 100 quintales por hectárea. Y en la bodega, el tiempo de crianza en barrica no debe ser inferior a seis meses. Y para ser distrital necesitás un rendimiento no superior a 70 quintales por hectárea -o sea, es menor el rendimiento- y el mínimo de tiempo en botella es 12 meses.

También tenés que cumplir con un cierto tiempo entre la vinificación y el lanzamiento del vino. Para el vino regional son 18 meses entre el tiempo que lo elaborás y el tiempo que lo fraccionás y estibás en la bodega. Y para un vino distrital son 24 meses.

Eso es lo que marca la diferencia entre uno regional y un distrital, que vimos en la degustación. Y, a veces, también se nota en los precios (que son más elevados en el caso de los distritales).

—¿La DOC se relanzó en 2020?

—Sí, en el 2020. La DOC se creó en el año 1988, pero después hubo un impasse y retomaron en el año 2020. Y fue entonces cuando las bodegas le dieron mucho más valor e importancia a lo que es una DOC y hoy somos más de 21 bodegas. Y cada año se suman más.

—Y, además, cada una que tenía un vino en la DOC, analiza sumar otro, como ustedes…

—Tal cual. Sí, porque si las condiciones, el viñedo, todos los requisitos los cumplís, ¿por qué no? También le das más valor a tu producto. Nosotros tenemos, por ejemplo, nuestro Malbec Alta gama, que es alta gama por todo el proceso de elaboración y el tiempo en barrica, pero si le decís a la gente, le comunicas que es DOC, le da más valor.

Altieri Wines - Vinorum 2

Investigaciones que aportan a la denominación de origen

—¿Cómo es el trabajo en conjunto entre las distintas bodegas en la DOC?

—Para mí, personalmente, es muy enriquecedor, porque tenemos un panel de cata, del cual formo parte. Entonces, siempre estás en un entrenamiento. Nunca dejás de aprender. Entonces, cuando estás en la bodega te focalizás en tu producto, pero hoy tenés la posibilidad de probar Malbec de distintas zonas, distintas bodegas, distintos procesos de elaboración. Te abre el abanico totalmente.

Y a mí, como profesional, me enriquece muchísimo toda esa información desde la parte de degustación. Después tenés de la parte de viñedo, de marketing. Hay un gran trabajo detrás de la DOC. Y también, la cantidad de colegas y profesionales que hay y que saben muchísimo. La verdad que estoy muy orgullosa de formar parte de la DOC y de que me estén dando la posibilidad en la bodega de seguir aprendiendo, de seguir entrenándome en la parte de degustación, en la parte técnica.

—Además, en el marco de la DOC se van haciendo investigaciones…

—Lo que buscamos dentro de la DOC es que, si bien el Malbec nos representa, cada distrito tiene sus características. Entonces, hemos ido trabajando con los perfiles de suelo, porque en Perdriel, por el tipo de suelo, podemos encontrar más la nota fruta roja, la mineral, por ejemplo, y en Agrelo vamos a encontrar otras notas, otros taninos. Eso más por la degustación.

Ahora, lo que estamos haciendo es una micro vinificación en el INTA, en donde no participa la bodega como intermediario. Es como unificar los procesos de vinificación de los Malbec de los distintos distritos y de esta forma poder enriquecernos con más información y confirmar que lo que degustamos es lo que nos representa.