Mendoza será sede del 5° Seminario Internacional de Cerezas Frescas Tempranas

Mendoza volverá a posicionarse en el centro de la escena frutícola regional con la realización del 5° Seminario Internacional de Cerezas Frescas Tempranas 2026. El encuentro se realizará el martes 31 en la Nave Cultural y convocará a productores, empacadores, comercializadores, profesionales e inversores interesados en profundizar en la tecnificación y las oportunidades de negocio que ofrece este cultivo.

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La iniciativa es organizada por la Cámara de Cerezas de Mendoza junto con el Ministerio de Producción —a través de la Dirección de Agricultura— y la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

El seminario contará con la presencia de referentes de Argentina , Chile, China, Italia y Perú , quienes compartirán tendencias, innovaciones y análisis de mercados. La variedad de perfiles —productores, proveedores de insumos, disertantes e inversionistas— permitirá un abordaje integral sobre los desafíos y oportunidades de una actividad que crece año tras año .

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Según adelantaron los organizadores, la jornada incluirá exposiciones técnicas, paneles de actualización y presentaciones de empresas líderes . El objetivo es brindar herramientas para mejorar la competitividad del sector, promover la incorporación de nuevas tecnologías y acercar alternativas de inversión tanto para actores consolidados como para quienes evalúan ingresar a la actividad.

Además, el evento apunta a reforzar la articulación público-privada, considerada clave para consolidar el desarrollo del cultivo y ampliar la presencia de las cerezas tempranas argentinas en los mercados internacionales.

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Mendoza, un polo atractivo para nuevas inversiones

En los últimos años, Mendoza se ha consolidado como uno de los territorios más dinámicos para la producción de cerezas frescas. A su capacidad instalada y mano de obra especializada se suman condiciones agroclimáticas que favorecen la calidad y la precocidad del cultivo.

Esa ventana temprana de cosecha representa una ventaja competitiva decisiva: permite a los productores acceder a mercados en momentos de alta demanda y mejores precios internacionales, lo que impulsa la rentabilidad y estimula nuevas inversiones.

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Proyección internacional y desarrollo regional

Desde el Gobierno provincial destacaron que la realización de este seminario refuerza la estrategia de posicionar a Mendoza como referencia global en cerezas tempranas, al tiempo que contribuye a diversificar e impulsar las economías regionales.

Las personas interesadas en participar ya pueden inscribirse a través del formulario habilitado por la organización.