25 de marzo de 2026 - 15:39

Mendoza será sede del 5° Seminario Internacional de Cerezas Frescas Tempranas

Reunirá a especialistas de Argentina y el exterior para analizar tendencias productivas y comerciales. El encuentro será el 31 de marzo.

Mendoza es sede del quinto seminario internacional de cerezas frescas tempranas

Mendoza es sede del quinto seminario internacional de cerezas frescas tempranas

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Mendoza volverá a posicionarse en el centro de la escena frutícola regional con la realización del 5° Seminario Internacional de Cerezas Frescas Tempranas 2026. El encuentro se realizará el martes 31 en la Nave Cultural y convocará a productores, empacadores, comercializadores, profesionales e inversores interesados en profundizar en la tecnificación y las oportunidades de negocio que ofrece este cultivo.

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La iniciativa es organizada por la Cámara de Cerezas de Mendoza junto con el Ministerio de Producción —a través de la Dirección de Agricultura— y la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

cerezas dos
Las plantaciones de cerezas se encuentran en el oasis norte y el Valle de Uco

Las plantaciones de cerezas se encuentran en el oasis norte y el Valle de Uco

Un espacio estratégico para el sector de la cereza

El seminario contará con la presencia de referentes de Argentina, Chile, China, Italia y Perú, quienes compartirán tendencias, innovaciones y análisis de mercados. La variedad de perfiles —productores, proveedores de insumos, disertantes e inversionistas— permitirá un abordaje integral sobre los desafíos y oportunidades de una actividad que crece año tras año.

Según adelantaron los organizadores, la jornada incluirá exposiciones técnicas, paneles de actualización y presentaciones de empresas líderes. El objetivo es brindar herramientas para mejorar la competitividad del sector, promover la incorporación de nuevas tecnologías y acercar alternativas de inversión tanto para actores consolidados como para quienes evalúan ingresar a la actividad.

Además, el evento apunta a reforzar la articulación público-privada, considerada clave para consolidar el desarrollo del cultivo y ampliar la presencia de las cerezas tempranas argentinas en los mercados internacionales.

árbol de cerezas
Las frutas de este árbol son exquisitas, pero pocos saben que ayuda a mantener el equilibrio ecológico del entorno durante los meses más cálidos.

Las frutas de este árbol son exquisitas, pero pocos saben que ayuda a mantener el equilibrio ecológico del entorno durante los meses más cálidos.

Mendoza, un polo atractivo para nuevas inversiones

En los últimos años, Mendoza se ha consolidado como uno de los territorios más dinámicos para la producción de cerezas frescas. A su capacidad instalada y mano de obra especializada se suman condiciones agroclimáticas que favorecen la calidad y la precocidad del cultivo.

Esa ventana temprana de cosecha representa una ventaja competitiva decisiva: permite a los productores acceder a mercados en momentos de alta demanda y mejores precios internacionales, lo que impulsa la rentabilidad y estimula nuevas inversiones.

Cerezas: otra cosecha muy chica
Cerezas

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Proyección internacional y desarrollo regional

Desde el Gobierno provincial destacaron que la realización de este seminario refuerza la estrategia de posicionar a Mendoza como referencia global en cerezas tempranas, al tiempo que contribuye a diversificar e impulsar las economías regionales.

Las personas interesadas en participar ya pueden inscribirse a través del formulario habilitado por la organización.

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