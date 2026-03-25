Mendoza será sede del 5° Seminario Internacional de Cerezas Frescas Tempranas

Mendoza volverá a posicionarse en el centro de la escena frutícola regional con la realización del 5° Seminario Internacional de Cerezas Frescas Tempranas 2026. El encuentro se realizará el martes 31 en la Nave Cultural y convocará a productores, empacadores, comercializadores, profesionales e inversores interesados en profundizar en la tecnificación y las oportunidades de negocio que ofrece este cultivo.
La iniciativa es organizada por la Cámara de Cerezas de Mendoza junto con el Ministerio de Producción —a través de la Dirección de Agricultura— y la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.
Un espacio estratégico para el sector de la cereza
El seminario contará con la presencia de referentes de Argentina, Chile, China, Italia y Perú, quienes compartirán tendencias, innovaciones y análisis de mercados. La variedad de perfiles —productores, proveedores de insumos, disertantes e inversionistas— permitirá un abordaje integral sobre los desafíos y oportunidades de una actividad que crece año tras año.
Según adelantaron los organizadores, la jornada incluirá exposiciones técnicas, paneles de actualización y presentaciones de empresas líderes. El objetivo es brindar herramientas para mejorar la competitividad del sector, promover la incorporación de nuevas tecnologías y acercar alternativas de inversión tanto para actores consolidados como para quienes evalúan ingresar a la actividad.
Además, el evento apunta a reforzar la articulación público-privada, considerada clave para consolidar el desarrollo del cultivo y ampliar la presencia de las cerezas tempranas argentinas en los mercados internacionales.
Mendoza, un polo atractivo para nuevas inversiones
En los últimos años, Mendoza se ha consolidado como uno de los territorios más dinámicos para la producción de cerezas frescas. A su capacidad instalada y mano de obra especializada se suman condiciones agroclimáticas que favorecen la calidad y la precocidad del cultivo.
Esa ventana temprana de cosecha representa una ventaja competitiva decisiva: permite a los productores acceder a mercados en momentos de alta demanda y mejores precios internacionales, lo que impulsa la rentabilidad y estimula nuevas inversiones.
Proyección internacional y desarrollo regional
Desde el Gobierno provincial destacaron que la realización de este seminario refuerza la estrategia de posicionar a Mendoza como referencia global en cerezas tempranas, al tiempo que contribuye a diversificar e impulsar las economías regionales.
Las personas interesadas en participar ya pueden inscribirse a través del formulario habilitado por la organización.