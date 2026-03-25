25 de marzo de 2026 - 12:44

Valeria Mazza invierte en Mendoza: que se sabe del nuevo emprendimiento vitivinícola

Valeria Mazza impulsa un proyecto vitivinícola en Mendoza junto a una marca europea, con lanzamiento previsto y expectativas en sus productos.

La presentación oficial de Finca Valeria está prevista para el 26 de marzo, según anticiparon en redes.

La presentación oficial de Finca Valeria está prevista para el 26 de marzo, según anticiparon en redes.

Foto:

Finca Valeria Wines
Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

La modelo y empresaria Valeria Mazza avanza con un nuevo proyecto vitivinícola en Mendoza, Argentina. La iniciativa combina producción de vinos con una propuesta estética y de identidad marcada, en alianza con un actor internacional del rubro.

Leé además

creditos hipotecarios: bajan las tasas y el sector esta expectante

Créditos hipotecarios: bajan las tasas y el sector está expectante
El Banco Central cotizó el dólar oficial minorista para la venta a $1.402.

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este jueves 26 de marzo

Aunque aún no se conocen todos los detalles, el emprendimiento apunta a posicionarse dentro del segmento de vinos de estilo, con foco en etiquetas rosadas y blancas. La presentación oficial está prevista para los próximos días, mientras crece la expectativa sobre el alcance de esta inversión.

Finca Valeria: adelantos, fecha de lanzamiento y el concepto detrás del proyecto

El nuevo desarrollo encabezado por Valeria Mazza comenzó a tomar forma pública a través de sus redes sociales, donde se difundieron los primeros mensajes del proyecto. En uno de los posteos se anticipa: "Hay secretos que la tierra guarda hasta que están listos para ser contados. Valeria Mazza y Félix Solís, una nueva forma de entender el vino está cobrando vida. Muy pronto, el misterio se desvelará", fijando el 26 de marzo como fecha de presentación.

imgi_5_655212706_18032413514623832_1981828435038234950_n
Avances del proyecto muestran etiquetas de vinos rosados y blancos, a&uacute;n sin varietales confirmados.

Avances del proyecto muestran etiquetas de vinos rosados y blancos, aún sin varietales confirmados.

En otra publicación, el enfoque se amplía hacia el concepto de marca: "La elegancia se siente, la tradición se celebra y el buen gusto, nunca pasa de moda". Bajo el nombre Finca Valeria Wines, el emprendimiento se define como "un proyecto donde cada detalle lleva el sello personal de Valeria Mazza y el legado vitivinícola de Félix Solís". En los avances difundidos se observan vinos rosados y blancos, aunque todavía no se confirman los varietales.

Félix Solís: el respaldo internacional detrás de la apuesta en Mendoza

El proyecto cuenta con la participación de Félix Solís, referente del sector vitivinícola en España, con presencia en denominaciones de origen como Valdepeñas y La Mancha. Su bodega en Valdepeñas, inaugurada en 1975, dispone de una de las plantas de elaboración y embotellado más modernas del mundo, con capacidad para procesar 7,5 millones de kilos de uva por día y una capacidad total de vinificación de 175 millones de kilos.

El grupo también posee un amplio parque de barricas de roble americano destinadas a crianzas, reservas y grandes reservas. Entre sus marcas más reconocidas figuran Viña Albali y Los Molinos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Dalvian Mall abre este sábado 28 de marzo.

El auge de los centros comerciales a cielo abierto: Dalvian Mall abre este sábado 28 de marzo y consolida una nueva forma de consumo en Mendoza

El nuevo listado define qué obras sociales pueden afiliar monotributistas desde marzo de 2025.

Obras sociales para monotributistas: nuevo listado de opciones e incorporaciones

fiesta de la ganaderia: cuando sera el dia de campo y que novedades trae

Fiesta de la Ganadería: cuándo será el Día de Campo y qué novedades trae

donde comprar un blackberry en 2026 y cual es su precio actual en argentina

Dónde comprar un Blackberry en 2026 y cuál es su precio actual en Argentina