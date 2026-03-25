Obras sociales para monotributistas: nuevo listado de opciones e incorporaciones

La Superintendencia de Servicios de Salud actualizó el padrón de obras sociales habilitadas para monotributistas y definió un nuevo esquema de afiliación dentro del régimen simplificado. El registro oficial ahora reúne nuevas entidades disponibles para quienes buscan cobertura médica.

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El listado incorpora nuevas alternativas y establece un marco más ordenado para la elección de obra social. La medida apunta a reducir intermediaciones y clarificar las opciones vigentes para los trabajadores independientes.

La Superintendencia de Servicios de Salud informó que el padrón actualizado cuenta ahora con 44 obras sociales que pueden recibir trabajadores independientes dentro del régimen simplificado.

El organismo detalló que el listado incluye obras sociales sindicales, mutuales y administradoras de servicios de salud , todas incorporadas al sistema vigente para ordenar la cobertura médica de monotributistas.

Los trabajadores independientes deben verificar la cobertura en su zona antes de elegir obra social.

Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina

Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina

Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina

Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote

Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual

Obra Social de la Prevención y la Salud

Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos

Obra Social de Operadores Cinematográficos

Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros

Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina

Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero

Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión

Obra Social de Músicos

Obra Social de Comisarios Navales

Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires

Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata

Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba

Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina

Obra Social de Serenos de Buques

Obra Social del Personal de la Actividad del Turf

Obra Social de Vareadores

Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR)

Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio

Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C.

Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal

Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina

Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines

Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina

Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera

Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias

Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas

Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina

Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE)

Obra Social de Dirección (OSDO)

Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada

Mutual Médica Concordia

Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria

MET–Córdoba S.A.

Asociación Mutual del Control Integral

Administración Recursos para Salud S.A.

Amsterdam Salud S.A.

Además, precisaron que cada una de estas entidades cumplió con los requisitos establecidos por la Superintendencia, lo que garantiza su habilitación dentro del esquema actual.

En cuanto a las novedades, señalaron que a comienzos de marzo, tres entidades se incorporaron por primera vez al listado de obras sociales habilitadas para recibir trabajadores independientes. Se trata de la Obra Social de Serenos de Buques, la Obra Social del Personal de la Actividad del Turf y la Obra Social de Vareadores.

Obras sociales: monotributistas en alerta por recortes en los servicios Se incorporaron tres entidades vinculadas a sectores laborales específicos como el turf y la actividad portuaria.

Con esta actualización, remarcaron que los trabajadores independientes cuentan ahora con 44 opciones posibles de cobertura médica, siempre que la entidad elegida tenga alcance en su zona de residencia.

Cómo anotarse y qué pasa si ya tenías prepaga

Para afiliarse a una obra social, el monotributista debe realizar el trámite de forma presencial en la entidad elegida y presentar documentación como DNI, comprobante de pago del monotributo, formularios 184/F y 152, y la declaración jurada correspondiente.

También puede sumar a su grupo familiar abonando un adicional y, en algunos casos, unificar aportes con su cónyuge si ambos están en la misma obra social.

En relación a quienes ya tenían prepaga, los contratos previos siguen vigentes y no se modifican. Sin embargo, quienes se inscriban actualmente solo podrán elegir entre las obras sociales del listado oficial, ya que se eliminó la posibilidad de derivar aportes a prepagas mediante intermediarios.