25 de marzo de 2026 - 11:55

Obras sociales para monotributistas: nuevo listado de opciones e incorporaciones

Actualizan el padrón de obras sociales para monotributistas. Hay 44 opciones habilitadas en total, con nuevas entidades ya incluidas en el listado oficial.

El nuevo listado define qué obras sociales pueden afiliar monotributistas desde marzo de 2025.

El nuevo listado define qué obras sociales pueden afiliar monotributistas desde marzo de 2025.

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Archivo Los Andes / Marcelo Rolland
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La Superintendencia de Servicios de Salud actualizó el padrón de obras sociales habilitadas para monotributistas y definió un nuevo esquema de afiliación dentro del régimen simplificado. El registro oficial ahora reúne nuevas entidades disponibles para quienes buscan cobertura médica.

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El listado incorpora nuevas alternativas y establece un marco más ordenado para la elección de obra social. La medida apunta a reducir intermediaciones y clarificar las opciones vigentes para los trabajadores independientes.

Cuáles son las obras sociales para monotributistas incluidas en el nuevo listado

La Superintendencia de Servicios de Salud informó que el padrón actualizado cuenta ahora con 44 obras sociales que pueden recibir trabajadores independientes dentro del régimen simplificado.

Resolución de la Superintendencia de Servicio de Salud.
Los trabajadores independientes deben verificar la cobertura en su zona antes de elegir obra social.

Los trabajadores independientes deben verificar la cobertura en su zona antes de elegir obra social.

El organismo detalló que el listado incluye obras sociales sindicales, mutuales y administradoras de servicios de salud, todas incorporadas al sistema vigente para ordenar la cobertura médica de monotributistas.

El listado completo es el siguiente:

  • Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina
  • Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina
  • Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina
  • Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote
  • Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  • Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual
  • Obra Social de la Prevención y la Salud
  • Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos
  • Obra Social de Operadores Cinematográficos
  • Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros
  • Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina
  • Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero
  • Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión
  • Obra Social de Músicos
  • Obra Social de Comisarios Navales
  • Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires
  • Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata
  • Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba
  • Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina
  • Obra Social de Serenos de Buques
  • Obra Social del Personal de la Actividad del Turf
  • Obra Social de Vareadores
  • Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR)
  • Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio
  • Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C.
  • Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal
  • Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina
  • Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines
  • Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina
  • Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos
  • Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera
  • Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción
  • Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias
  • Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas
  • Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina
  • Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE)
  • Obra Social de Dirección (OSDO)
  • Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada
  • Mutual Médica Concordia
  • Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria
  • MET–Córdoba S.A.
  • Asociación Mutual del Control Integral
  • Administración Recursos para Salud S.A.
  • Amsterdam Salud S.A.

Además, precisaron que cada una de estas entidades cumplió con los requisitos establecidos por la Superintendencia, lo que garantiza su habilitación dentro del esquema actual.

En cuanto a las novedades, señalaron que a comienzos de marzo, tres entidades se incorporaron por primera vez al listado de obras sociales habilitadas para recibir trabajadores independientes. Se trata de la Obra Social de Serenos de Buques, la Obra Social del Personal de la Actividad del Turf y la Obra Social de Vareadores.

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Se incorporaron tres entidades vinculadas a sectores laborales espec&iacute;ficos como el turf y la actividad portuaria.

Se incorporaron tres entidades vinculadas a sectores laborales específicos como el turf y la actividad portuaria.

Con esta actualización, remarcaron que los trabajadores independientes cuentan ahora con 44 opciones posibles de cobertura médica, siempre que la entidad elegida tenga alcance en su zona de residencia.

Cómo anotarse y qué pasa si ya tenías prepaga

Para afiliarse a una obra social, el monotributista debe realizar el trámite de forma presencial en la entidad elegida y presentar documentación como DNI, comprobante de pago del monotributo, formularios 184/F y 152, y la declaración jurada correspondiente.

También puede sumar a su grupo familiar abonando un adicional y, en algunos casos, unificar aportes con su cónyuge si ambos están en la misma obra social.

En relación a quienes ya tenían prepaga, los contratos previos siguen vigentes y no se modifican. Sin embargo, quienes se inscriban actualmente solo podrán elegir entre las obras sociales del listado oficial, ya que se eliminó la posibilidad de derivar aportes a prepagas mediante intermediarios.

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