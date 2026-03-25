Fiesta de la Ganadería: cuándo será el Día de Campo y qué novedades trae

El Día de Campo es la tradicional apertura de la Fiesta de la Ganadería de General Alvear, que este año celebra su edición N°45.

Como es tradición, la 45° Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas comenzará su cuenta regresiva con el clásico Día de Campo, una jornada que marcará la presentación oficial del evento más importante del oeste argentino. La edición 2026 se desarrollará del 6 al 10 de mayo en General Alvear, pero el Día de Campo tendrá lugar el sábado 11 de abril.

Esta cita es a partir de las 9 de la mañana en el establecimiento Los Huarpes, ubicado en el paraje Soitué, en San Rafael, a unos 18 kilómetros de la ciudad alvearense. La edición 2026 no solo dará inicio formal a la agenda ganadera sino que también buscará poner en valor la producción bajo riego con el fin de destacar su potencial productivo.

A la vez, se reiterará el reclamo por la concreción de la ruta nacional 188 en el tramo que une Alvear, San Rafael y Malargüe. “Con la elección de esta finca queremos demostrar que se puede desarrollar ganadería bajo riego con alto rendimiento”, señaló Germán Herrada, presidente de la Cámara de Comercio, entidad organizadora del evento.

Cómo será la agenda del 11 de abril El Día de Campo será una jornada típica orientada a mostrarle al público otra forma de trabajo en el campo. También se mostrará al público las técnicas productivas actuales que se utilizan en la ganadería de secano para aumentar la productividad. Como es habitual, el gran atractivo de la jornada es la degustación de comidas y bebidas tradicionales.

image De este modo, el sábado 11 de abril comenzará con el tradicional desayuno campestre: tortafritas y mate cocido, para luego seguir con los inigualables pasteles fritos, cerca del mediodía. En la carpa principal, estará la vuelta del locro criollo como entrada y el plato fuerte de la jornada, los vacíos y costillares al ensartador más famosos del país.