Dónde comprar un Blackberry en 2026 y cuál es su precio actual en Argentina

Los BlackBerry todavía se consiguen en Argentina, pero casi siempre como equipos importados, reacondicionados o de colección. Qué modelos aparecen hoy.

Conseguir un BlackBerry en Argentina en 2026 todavía es posible, aunque ya no por una vía tradicional. Entre publicaciones de Mercado Libre, importaciones de Tiendamia y el encanto intacto del teclado físico, la marca sigue despertando interés entre usuarios nostálgicos y fanáticos de la productividad.

Mercado Libre para la oferta local En Mercado Libre, aparecen, por ejemplo, un BlackBerry 8520 a $199.999, un BlackBerry 9300 Curve a $299.999, un BlackBerry Passport 32 GB a $1.003.399 y un BlackBerry KEY2 64 GB alrededor de $2,45 millones. La brecha es enorme: cuanto más moderno y más usable es el equipo, más sube el precio.

Los 8520 y 9300 juegan más por la nostalgia que por la vigencia. El Passport todavía conserva cierto prestigio entre coleccionistas. Y el KEY2, que fue uno de los últimos BlackBerry con teclado físico y enfoque más actual, quedó como el modelo más codiciado del mercado argentino.

blackberry La importación sigue siendo otra puerta La otra gran alternativa es Tiendamia, donde todavía figuran varios modelos BlackBerry traídos desde Amazon. Ahí aparecen un KEYone entre $598.477 y $661.835, un Passport entre $600.880 y $637.975, un Classic a $579.610, un KEY2 entre $1.019.523 y $1.109.933, y un KEY2 LE entre $1.463.812 y $1.742.677.

El sitio además muestra que algunas unidades son nuevas, otras refurbished, y que varios productos viajan desde Estados Unidos con entrega estimada de 18 a 28 días hábiles.

En Argentina, el BlackBerry ya no se compra como un celular de góndola, sino más bien como un equipo de nicho: o lo encontrás en reventa local, o lo traés importado. Incluso en cadenas grandes quedaron más bien fichas históricas o productos sin disponibilidad real, como pasa con páginas viejas de Frávega para el KEYone. Qué conviene mirar antes de pagar un BlackBerry BlackBerry informó oficialmente que los servicios legacy para equipos con BlackBerry 10, BlackBerry 7.1 y versiones anteriores terminaron el 4 de enero de 2022. En ese mismo FAQ aclaró que los BlackBerry con Android no quedaron afectados por ese cierre de infraestructura, salvo casos puntuales ligados a correo o licencias empresariales. Además, la web oficial de la compañía hoy está enfocada en Secure Communications y QNX, no en un catálogo activo de smartphones para consumo masivo.