Jumbo: quedan pocos días para usar el reintegro de $25.000 con MODO y más de 10 bancos

El supermercado Jumbo continúa con una promoción que permite acceder al reintegro pagando con MODO en compras realizadas en sucursales físicas. El beneficio alcanza a clientes de bancos y billeteras digitales y se activa mediante pagos con código QR en línea de cajas.

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La vigencia fue extendida hasta el 31 de marzo de 2026 y aplica únicamente a operaciones presenciales. La promoción no incluye compras online ni pagos mediante transferencias bancarias.

El beneficio se puede utilizar los martes y jueves , siempre que el pago se realice con QR de MODO , ya sea desde la aplicación propia o desde apps bancarias integradas. Es requisito utilizar tarjetas de crédito o débito emitidas en Argentina y vinculadas a la billetera.

El reintegro no aplica a pagos con transferencia ni a compras fuera del canal presencial en Jumbo.

Cuánto hay que gastar para obtener el reintegro y cómo se acredita el dinero

Para acceder al beneficio es necesario realizar una compra mínima de $100.000. Sobre ese monto se aplica un reintegro del 20%, lo que equivale a una devolución de $20.000.

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El tope es de $25.000 por banco por mes, cifra que se alcanza con consumos cercanos a los $125.000 en los días habilitados. El dinero se acredita dentro de los 30 días posteriores en la cuenta bancaria asociada a MODO.

Como el límite es por entidad, quienes tengan tarjetas de distintos bancos pueden aprovechar el reintegro más de una vez por mes, siempre que cumplan con las condiciones de la promoción.