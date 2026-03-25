El auge de los centros comerciales a cielo abierto: Dalvian Mall abre este sábado 28 de marzo y consolida una nueva forma de consumo en Mendoza

La tendencia de los "paseos de cercanía" se impone en la post-pandemia frente a los grandes shoppings cerrados. En un predio de 12.207,23 m², con una planta baja de 3.468 m² (locales comerciales, baños y galerías), con una planta alta de 761 m² (centro médico y galerías) y también de un subsuelo 901 m² (locales comerciales, centro médico y galerías), con acceso abierto para todo público y un centro médico de primer nivel de Clínica del Pilar , el nuevo complejo inaugura este fin de semana para transformar la dinámica urbana del Gran Mendoza.

En los últimos años, el comportamiento de los consumidores mendocinos ha experimentado un giro profundo hacia la practicidad y el bienestar. La búsqueda de seguridad, agilidad y, sobre todo, el contacto con el entorno natural ha desplazado la histórica preferencia por los grandes shoppings cerrados hacia el formato de paseos a cielo abierto.

Este fenómeno, que ganó un protagonismo indiscutido tras el período de confinamiento de 2020, responde a una necesidad de resolver las compras cotidianas en un solo lugar, con accesos rápidos y la comodidad de estacionamientos inmediatos en espacios abiertos. Bajo este nuevo paradigma de "proximidad y aire libre", Los Andes pudo conocer que DALVIAN Mall abre oficialmente sus puertas al público este sábado 28 de marzo, posicionándose no solo como una respuesta a la demanda comercial de la zona, sino como un polo de atracción capaz de competir en niveles de rentabilidad por metro cuadrado con los modelos tradicionales.

Es importante destacar que la construcción del nuevo mall representó un verdadero desafío para sus desarrolladores, demandando más de dos años de trabajos intensos y el empleo de más de 300 operarios a lo largo de sus distintas etapas. En Dalvian Mall se erigen 5.200 metros cuadrados cubiertos diseñados bajo estándares de modernidad y alta calidad.

Uno de los retos técnicos más significativos fue el marcado desnivel del terreno, que superaba los 15 metros entre sus extremos. Sin embargo, a través de un exhaustivo proceso que evaluó ocho propuestas arquitectónicas diferentes, se logró resolver la circulación en tan solo dos niveles conectados por una escalera central y un ascensor principal. Este enfoque de diseño garantiza la accesibilidad universal para adultos mayores, personas con movilidad reducida y familias con cochecitos, permitiendo que todos los visitantes recorran el espacio de manera fluida y sin barreras.

El complejo se encamina a transformarse en un ecosistema urbano integral donde convergen el mundo de los negocios, la salud de alta calidad.

Salud de vanguardia: el corazón del proyecto

A diferencia de otros centros comerciales de la zona, este complejo incorpora un diferencial estratégico: un polo sanitario de primer nivel operado por la Clínica del Pilar. Este espacio no solo busca ofrecer atención médica de cercanía, sino que se constituye como un centro de referencia con más de 24 consultorios de distintas especialidades, equipamiento de alta complejidad y una unidad de atención primaria de emergencias.

El valor agregado se encuentra en su subsuelo, donde se ha instalado equipamiento de alta complejidad para la realización de estudios diagnósticos fundamentales como resonancias, tomografías, ecografías y radiografías, entre otros. Esta integración de servicios médicos de avanzada dentro de un paseo comercial refuerza el concepto de "todo en un mismo lugar", facilitando la vida de los residentes de Ciudad, Las Heras, Godoy Cruz y todo el Gran Mendoza.

Además, el centro incorporará propuestas innovadoras en bienestar y medicina preventiva como +Drips, una de las empresas de medicina funcional y sueroterapia más importantes de Latinoamérica. La firma propone una nueva manera de entender la salud: más consciente, personalizada y centrada en la causa antes que en el síntoma. A través de programas de medicina funcional de precisión, integra diagnóstico genético, biomarcadores y suplementación personalizada —tanto oral como endovenosa— para acompañar a cada persona en la optimización de su energía, la prevención del envejecimiento y la toma de decisiones informadas sobre su bienestar.

Una propuesta comercial equilibrada y plural

La selección de las marcas y servicios que los mendocinos encontrarán a partir de este sábado fue el resultado de un análisis exhaustivo entre más de 250 interesados. El directorio de la empresa priorizó una combinación que permitiera cubrir servicios esenciales, sumar opciones gastronómicas atractivas y consolidar propuestas comerciales sólidas.

En este sentido, firmas de gran trayectoria como Clínica del Pilar, Banco Macro, Eneldo, Vaypol, Maxibici, Paper Point, Yes!, Simona, Central de Bebidas, Zitto, Modesto, Burger Hood, Innamorato, Nüss, Decor & Arte, Renato 1986, Granja Benedetti, Tech Market, Go Bar, Fruti Shop, Mori, Luján Agrícola, Mar Cantábrico, Virgen del Valle, Al Fuego, Corazón Contento, Chachingo Dalvian y Tijeritas formarán parte del complejo.

Es fundamental destacar que el centro comercial es de acceso abierto al público general y cuenta con más de 350 nuevas plazas de estacionamiento, asegurando que cualquier visitante pueda disfrutar de la experiencia de forma independiente.

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Visión 2026: el camino hacia un distrito de negocios

Hay que tener en cuenta que la inauguración de este fin de semana representa apenas la primera etapa de un máster plan de mayor alcance que busca consolidar el crecimiento del área comercial de la zona para los próximos diez años. A partir de 2026, la empresa iniciará una reestructuración integral de los sectores actuales para dar lugar a un polo gastronómico aún más diversificado.

El gran motor de esta nueva fase será el desarrollo del Dalvian Business Park, un edificio corporativo cuya construcción también está prevista para iniciar en 2026. De esta manera, el complejo se encamina a transformarse en un ecosistema urbano integral donde convergen el mundo de los negocios, la salud de alta calidad y el esparcimiento en un entorno que prioriza la agilidad y el confort del usuario.