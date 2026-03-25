25 de marzo de 2026 - 10:51

Más de 100 mil personas disfrutaron la 4° edición del Festival del Malbec y el Olivo

El evento se vivió durante tres jornadas en el Parque Metropolitano Sur, con una convocatoria masiva que reafirma su lugar como uno de los encuentros culturales y turísticos más importantes de Mendoza.

Festival del Malbec y el Olivo (2)
Festival del Malbec y el Olivo (3)
Festival del Malbec y el Olivo (4)
Festival del Malbec y el Olivo (1)
Por Redacción

El Parque Metropolitano Sur fue escenario de una verdadera fiesta popular durante el fin de semana, donde más de 100 mil personas disfrutaron de la 4° edición del Festival del Malbec y el Olivo, consolidando al evento como uno de los más convocantes de la provincia. Vecinos, turistas y visitantes participaron de tres jornadas que combinaron música en vivo, gastronomía, degustaciones y propuestas culturales.

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Nuestro festival es la forma en que defendemos nuestra producción, nuestra cultura y nuestro turismo”, destacó el intendente maipucino, Matías Stevanato, quien se mostró entusiasmado por la masiva convocatoria del evento.

Cada jornada ofreció una identidad propia, permitiendo que distintos públicos se apropien del festival. El sábado estuvo marcado por la tradición y las raíces, con fuerte presencia del folclore y los productos que representan la historia productiva del departamento. El domingo sumó energía, con propuestas que acercaron el malbec y el olivo a nuevos lenguajes culturales. En tanto, el lunes tuvo un perfil familiar y festivo, con una propuesta pensada para compartir, donde la música convocó a distintas generaciones.

Show de luces, música en vivo, vinos, productos olivícolas, espacios de descanso e intervenciones artísticas formaron parte de un recorrido que invitó a disfrutar el predio de manera integral. A esto se sumaron la feria de artesanos y las islas de bodegas y productores, que generaron un contacto directo con el público.

La propuesta gastronómica también tuvo un lugar destacado con las cooking class nocturnas, donde especialistas pusieron en valor el maridaje entre malbec, oliva y aceto, combinando aprendizaje y espectáculo. Estas actividades reforzaron el carácter del festival como una experiencia que va más allá del entretenimiento.

El evento reunió a bodegas, emprendimientos y productores locales, fortaleciendo el entramado productivo del departamento. El contacto directo entre quienes producen y quienes consumen permitió visibilizar el trabajo local, promover el consumo y generar oportunidades concretas para el desarrollo económico.

Con una convocatoria masiva y una propuesta que integra cultura, producción y comunidad, el Festival del Malbec y el Olivo reafirma su crecimiento edición tras edición. Maipú vuelve a posicionarse como un punto de encuentro que celebra su identidad y proyecta su desarrollo a través del trabajo conjunto.

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