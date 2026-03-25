25 de marzo de 2026 - 14:15

Abusaba sexualmente de una niña con quien vivía y la filmaba: lo detuvieron en Mendoza

En casa del detenido encontraron material de abuso sexual contra una niña con quien vivía. La alerta internacional y la intervención de la fiscalía en Mendoza.

Abusaba sexualmente de una niña con quien vivía y la filmaba: lo detuvieron en Mendoza

Abusaba sexualmente de una niña con quien vivía y la filmaba: lo detuvieron en Mendoza

Foto:

Imagen generada con Inteligencia Artificial
Los Andes | Ignacio de la Rosa
Por Ignacio de la Rosa

Un hombre fue detenido durante las últimas horas en el departamento de Luján de Cuyo (Mendoza), luego de que el fiscal Flavio D'Amore ordenara un allanamiento en su vivienda y se encontrara en el lugar fotos y videos relacionados a la producción -tomado por él mismo- y tenencia de Material de Abuso Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes (MASNNA, erróneamente denominada "pornografía infantil").

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El hombre fue trasladado a la Penitenciaría de Mendoza y fue imputado por cuatro episodios, todos contra la misma víctima (una chica de menos de 13 años, familiar de él y con quien vivía). La primera de las imputaciones, correspondiente a dos hechos, es por producción de material de abuso y/o explotación sexual de menores, agravado por ser menor de 13 años.

Abuso de menores
Abusaba sexualmente de una niña con quien vivía y la filmaba: lo detuvieron en Mendoza

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La segunda de las imputaciones es por tenencia MASNNA, agravado por la convivencia preexistente con una chica menor de 18 años, mientras que la última imputación es por abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización, agravado por la convivencia preexistente con una menor de 18 años.

Todos los delitos le fueron imputados en concurso real, es decir, agrupados y concatenados entre sí.

La alerta que activó las alarmas

El operativo -allanamiento y posterior detención- tuvo lugar el viernes de la semana pasada. La Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, encabezada por D'Amore, recibió una alerta desde Estados Unidos emitida por Google y la Red 24/7.

Edificio del Ministerio Público Fiscal de Mendoza
Edificio del Ministerio Público Fiscal de Mendoza

Edificio del Ministerio Público Fiscal de Mendoza

En sólo tres horas, el fiscal D'Amore -integrante de la red de fiscales 24/7 (de la que forman parte fiscales de todo el país que dan prioridad absoluta de estos hechos ante una alerta internacional), logró dar con el responsable, quien fue aprehendido de inmediato.

En simultáneo, se realizaron los allanamientos en la casa del hoy imputado -donde se encontró material que lo compromete con los delitos-, al tiempo que se tomaron todas las medidas necesarias con miras a garantizar la protección y resguardo de la víctima, conforme con la legislación vigente.

Corea del Sur impone multa multimillonaria a Google. Imagen ilustrativa / Web
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La rápida detección e intervención judicial fue posible gracias a la labor conjunta entre el Ministerio Público Fiscal de Mendoza, el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Google (con sede en Estados Unidos) y la Red 24/7. Ello permitió identificar al acusado, poner a resguardo a la víctima y secuestrar el material en un periodo de 180 minutos.

El agresor permanecerá detenido en la cárcel mientras avanza la investigación.

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