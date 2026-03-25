25 de marzo de 2026 - 08:42

Adiós al fresco: cuándo vuelve el "veranito" a Mendoza con más de 30°C

A pesar de los vientos del sur que dieron lugar a un frente frío, las temperaturas otoñales durarán poco.

Una pareja disfruta al aire libre en el parque General San Martín&nbsp;&nbsp;

Una pareja disfruta al aire libre en el parque General San Martín  

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Por Redacción Sociedad

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Si bien para este miércoles y jueves el pronóstico anticipa máximas de entre 23 y 24°C, el fin de semana volverán los 30°C en Mendoza a puro sol.

El reporte meteorológico emitido por la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica para el viernes 27 de marzo: "Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Poco nuboso en cordillera". Tras una mínima de 14°C, la máxima se ubicará en 30°C.

En cuanto al sábado, el pronóstico señala: "Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera". La mínima será de 17°C, mientras que la máxima trepará a los 32°C.

Por último, el domingo estará con "nubosidad variable y poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Tormentas en el sur provincial durante la tarde y noche". La mínima rondará los 17°C, mientras que la máxima alcanzará los 33°C.

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