Adiós al fresco: cuándo vuelve el "veranito" a Mendoza con más de 30°C

A pesar de los vientos del sur que dieron lugar a un frente frío, las temperaturas otoñales durarán poco.

La madrugada del miércoles sorprendió a los mendocinos con fuertes vientos del sur, que instalaron nubes y un descenso en la temperatura debido al ingreso de un sistema frontal. Sin embargo, ese panorama "otoñal" durará poco.

Si bien para este miércoles y jueves el pronóstico anticipa máximas de entre 23 y 24°C, el fin de semana volverán los 30°C en Mendoza a puro sol.

El reporte meteorológico emitido por la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica para el viernes 27 de marzo: "Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Poco nuboso en cordillera". Tras una mínima de 14°C, la máxima se ubicará en 30°C.

En cuanto al sábado, el pronóstico señala: "Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera". La mínima será de 17°C, mientras que la máxima trepará a los 32°C.