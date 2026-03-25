Mendoza fortalece su ecosistema tecnológico con alianzas estratégicas y proyección internacional

Marzo dejó una imagen bastante clara del momento que atraviesa la economía del conocimiento en Mendoza . En ese contexto, nuestra provincia fue sede de una nueva edición del Foro de Inversiones y Negocios , un espacio que concentró no sólo expectativas, sino también datos concretos, acuerdos y experiencias empresariales que permiten leer en conjunto la evolución del sector.

Allí, la Agencia de Innovación presentó algunos indicadores que ayudan a dimensionar la escala de la industria a nivel nacional. La industria del Software y Servicios Informáticos (SSI) alcanzó en 2024 una facturación de USD 22.221 millones, consolidando más de una década de crecimiento sostenido. A su vez, el empleo sectorial creció un 64% en los últimos diez años, muy por encima del resto de la economía privada, mientras que las exportaciones proyectadas para el ciclo 2025-2026 rondan los USD 9.300 millones.

En ese escenario, Mendoza se posiciona como el cuarto conglomerado tecnológico del país. Una red de nueve universidades que gradúa hasta 900 profesionales del sector por año y un entramado de más de 150 socios nucleados en el Polo TIC conforman una base que combina escala con especialización.

La lectura de estos indicadores en el marco del Foro, nos deja una foto del ecosistema: empresas que crecen, se internacionalizan, atraen inversiones y al mismo tiempo eligen Mendoza como lugar para consolidar sus operaciones.

También en el marco del Foro, el Polo TIC Mendoza presentó tres casos de éxito de empresas que permiten observar cómo ese crecimiento se traduce en trayectorias concretas.

Uno de ellos es Wispro, su CEO Sebastián Saeig presentó el caso de esta empresa nacida en Mendoza hace más de 20 años, que logró escalar en distintos mercados de América Latina hasta posicionarse entre las principales proveedoras de soluciones para empresas de Internet. En ese proceso de expansión, la compañía líder de Brasil adquirió un considerable porcentaje de la firma. La operación no sólo implica una inversión extranjera directa sobre una empresa local, sino también un movimiento inverso al habitual: parte del equipo directivo de la firma compradora comienza a radicarse en Mendoza.

Otro caso es el que presentó Juan Jose Agüero, Presidente de G-Power, fundada por dos argentinos que desarrolló tecnología propia para la inspección de ductos mediante IA. Con presencia en una industria altamente especializada y con un reducido número de competidores a nivel mundial, la compañía decidió concentrar sus operaciones en Mendoza. Hoy esa empresa funciona en el Parque Industrial de Maipú, donde trasladó su equipo completo y continúa expandiendo su capacidad tecnológica.

Finalmente expuso su CEO, Rodrigo Lopez, el caso de AGP Consultingo, una empresa creada por dos emprendedores en Santiago de Chile, especializada en servicios de integración vinculados a SAP. Luego de consolidar su operación en distintos países de la región, la firma decidió en los últimos años mover su Head Quarter a Mendoza, desde donde continúa atendiendo a mercados de Latinoamérica mientras amplía su equipo local.

Ecosistemas que se expanden

En ese mismo marco, el Foro también funcionó como espacio de concreción para una serie de acuerdos que muestran cómo el ecosistema mendocino se articula con otros sectores productivos y mercados de la región.

Uno de los actores que avanzó en esta línea fue InterBrain, empresa focalizada en el entrenamiento corporativo mediante Realidad Virtual e IA, que firmó dos alianzas estratégicas durante el encuentro. Por un lado, concretó un acuerdo con Worklift para impulsar la formación técnica de empleados en industrias como Oil & Gas, minería y energía. La iniciativa apunta a integrar la experiencia técnica en inspección y certificación con plataformas tecnológicas, con el objetivo de digitalizar y escalar los procesos de formación en entornos industriales de alta exigencia.

Por otro lado, InterBrain también firmó una alianza con Singularis VR, empresa Chilena, orientada a expandir el desarrollo de soluciones de realidad virtual en Latinoamérica. El acuerdo fue encabezado por Alberto Aguiló, CEO de InterBrain, y Fernando Dougnac, CTO y cofundador de Singularis VR. A través de este vínculo, la empresa mendocina llegará con sus soluciones de entrenamiento al mercado de Chile con un partner con experiencia en la industria de la capacitiación.

Interbrain Jaime Alberto Aguiló Iztueta y Fernando Dougnac InterBrain

A estos acuerdos se suma el caso impulsado por María Yenien, CEO de Nómade Maker, quien en el mismo contexto anunció una alianza con la empresa sanjuanina Nodos. El acuerdo fue formalizado junto a Marcelo Cuenca, COO de la compañía, y tiene como objetivo desarrollar soluciones integrales para sistemas educativos a gran escala. Combina infraestructura tecnológica, contenidos educativos, metodologías de enseñanza y herramientas de gestión, facilitando a docentes y directivos la implementación de modelos educativos más actualizados y alineados con las nuevas formas de aprender de las generaciones actuales.

WhatsApp Image 2026-03-12 at 10.46.36 Yenién Evangelista CEO Nómade Maker y Marcelo Cuenca COO Nodos Yenién Evangelista

Redes que conectan innovación

En paralelo a los acuerdos empresariales, el ecosistema también avanza en su dimensión institucional. El Polo TIC Mendoza firmó un convenio marco de cooperación con el Parque de Innovación de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de fortalecer el desarrollo emprendedor y promover la innovación abierta. El acuerdo fue suscripto por Emilce Vega Espinoza, presidenta del Polo TIC Mendoza, y Yamil Santoro, director ejecutivo del Parque de Innovación, y establece una agenda conjunta orientada a la incubación de proyectos, la vinculación empresarial y la articulación en redes de alcance nacional e internacional.