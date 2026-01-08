8 de enero de 2026 - 11:27

Fuerte sismo en San Juan se sintió con intensidad en Mendoza

Según el informe preliminar del Inpres, el movimiento alcanzó 4.8 de magnitud.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un fuerte sismo con epicentro en San Juan se sintió con intensidad esta mañana en el Gran Mendoza. Según el informe preliminar del Inpres, el movimiento se registró a las 11.14 y alcanzó 5.1 de magnitud, aunque minutos más tarde lo rectificó a 4.8.

El epicentro se originó a 10 kilómetros de profundidad y a 90 kilómetros al este de la capital sanjuanina y a 211 kilómetros noreste de Mendoza.

Por el momento, no se han reportado daños graves ni heridos.

