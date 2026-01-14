Un perro llevó a su casa de Maipú un cráneo humano: gran operativo en la zona e intentan identificar los restos

El animal llevó hasta un domicilio de calle Ecuador al 300, de Gutiérrez, con un cráneo y "otro hueso grande". No pudieron identificar la zona del hallazgo y ahora intentan identificar los restos.

La denuncia activó un operativo de búsqueda que ayer por la tarde realizaron efectivos con perros de rastreo y miembros de Cuerpos Especiales.

Un perro de un vecino de Maipú llevó a su casa restos humanos y la policía montó un operativo en la zona para identificar el lugar de origen. Pese a los intentos, los efectivos no pudieron localizar el lugar donde el animal encontró los huesos.

Se trata de un cráneo y otro “hueso grande”, ambos humanos, confirmaron las fuentes. Un hombre que reside en la calle Ecuador al 300, de Gutiérrez, fue quien alertó a las autoridades: "Mi perro trajo huesos humanos a mi casa, pero no sé de donde los sacó", ratificó el vecino ante las autoridades.

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad, ni los perros entrenados ni los uniformados pudieron encontrar otros restos humanos tras rastrillar la zona aledaña a la vivienda del denunciante.

Por eso, desde la Oficina Fiscal de Maipú se dispuso que personal de Policía Científica comience a trabajar para saber si los restos óseos pertenecen a una mujer o a un hombre y que Genética analice muestras de ADN para ver si a través de ese estudio se pudiera dar con la identidad de la personal.