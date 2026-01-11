Un joven está grave tras chocar contra un árbol: el vehículo se incendió y vecinos lo rescataron.

Un joven de 26 años resultó gravemente herido tras protagonizar un violento accidente este domingo, alrededor de las 7 de la mañana en el departamento de Maipú, cuando perdió el dominio de su automóvil y terminó impactando contra un árbol.
Ocurrió esta mañana en la intersección de carril Rodríguez Peña y Urquiza en Maipú. El conductor de 26 años fue trasladado de urgencia al Hospital Central.
Un joven de 26 años resultó gravemente herido tras protagonizar un violento accidente este domingo, alrededor de las 7 de la mañana en el departamento de Maipú, cuando perdió el dominio de su automóvil y terminó impactando contra un árbol.
El hecho ocurrió en la intersección de carril Rodríguez Peña y Urquiza. Según el parte policial, el conductor circulaba a bordo de un Ford Mondeo de oeste a este por Rodríguez Peña cuando, por causas que aún se investigan, se cruzó de carril y chocó en solitario contra un árbol.
Tras el impacto, el vehículo comenzó a incendiarse y personas que estaban en el lugar lograron rescatar al conductor antes de que las llamas se propagaran por completo.
Al lugar arribaron efectivos policiales, personal de Tránsito municipal y Bomberos Voluntarios de Maipú, quienes sofocaron el fuego. El incendio provocó daños parciales en el motor y el habitáculo del rodado.
Médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistieron al joven, a quien le diagnosticaron politraumatismo grave por accidente vial, con pérdida de conocimiento, y dispusieron su traslado de urgencia al Hospital Central, donde quedó internado.
Intervino Oficina Fiscal de Jurisdicción.