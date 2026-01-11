Ocurrió esta mañana en la intersección de carril Rodríguez Peña y Urquiza en Maipú. El conductor de 26 años fue trasladado de urgencia al Hospital Central.

Un joven está grave tras chocar contra un árbol: el vehículo se incendió y vecinos lo rescataron.

Un joven de 26 años resultó gravemente herido tras protagonizar un violento accidente este domingo, alrededor de las 7 de la mañana en el departamento de Maipú, cuando perdió el dominio de su automóvil y terminó impactando contra un árbol.

El hecho ocurrió en la intersección de carril Rodríguez Peña y Urquiza. Según el parte policial, el conductor circulaba a bordo de un Ford Mondeo de oeste a este por Rodríguez Peña cuando, por causas que aún se investigan, se cruzó de carril y chocó en solitario contra un árbol.

Tras el impacto, el vehículo comenzó a incendiarse y personas que estaban en el lugar lograron rescatar al conductor antes de que las llamas se propagaran por completo.

Al lugar arribaron efectivos policiales, personal de Tránsito municipal y Bomberos Voluntarios de Maipú, quienes sofocaron el fuego. El incendio provocó daños parciales en el motor y el habitáculo del rodado.

Médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistieron al joven, a quien le diagnosticaron politraumatismo grave por accidente vial, con pérdida de conocimiento, y dispusieron su traslado de urgencia al Hospital Central, donde quedó internado.