11 de enero de 2026 - 11:07

Un joven está grave tras chocar contra un árbol: el vehículo se incendió y vecinos lo rescataron

Ocurrió esta mañana en la intersección de carril Rodríguez Peña y Urquiza en Maipú. El conductor de 26 años fue trasladado de urgencia al Hospital Central.

Un joven está grave tras chocar contra un árbol: el vehículo se incendió y vecinos lo rescataron.

Un joven está grave tras chocar contra un árbol: el vehículo se incendió y vecinos lo rescataron.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un joven de 26 años resultó gravemente herido tras protagonizar un violento accidente este domingo, alrededor de las 7 de la mañana en el departamento de Maipú, cuando perdió el dominio de su automóvil y terminó impactando contra un árbol.

Leé además

Trágico accidente en Malargue: una camioneta cayó debajo de un puente y murió una mujer y una niña.

Trágico accidente en Malargüe: una camioneta cayó debajo de un puente y murieron una mujer y una niña

Por Redacción Policiales
Así quedó el auto en el que iban cuatro jóvenes que chocaron frente a Palmares y murieron. Gentileza Ministerio de Seguridad.

En un año marcado por accidentes en alta montaña, 191 personas murieron en siniestros viales en 2025 en Mendoza

Por Oscar Guillén

El hecho ocurrió en la intersección de carril Rodríguez Peña y Urquiza. Según el parte policial, el conductor circulaba a bordo de un Ford Mondeo de oeste a este por Rodríguez Peña cuando, por causas que aún se investigan, se cruzó de carril y chocó en solitario contra un árbol.

Tras el impacto, el vehículo comenzó a incendiarse y personas que estaban en el lugar lograron rescatar al conductor antes de que las llamas se propagaran por completo.

Al lugar arribaron efectivos policiales, personal de Tránsito municipal y Bomberos Voluntarios de Maipú, quienes sofocaron el fuego. El incendio provocó daños parciales en el motor y el habitáculo del rodado.

Médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistieron al joven, a quien le diagnosticaron politraumatismo grave por accidente vial, con pérdida de conocimiento, y dispusieron su traslado de urgencia al Hospital Central, donde quedó internado.

Intervino Oficina Fiscal de Jurisdicción.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Imagen ilustrativa. Archivo.

Incendio de gran magnitud causó pérdidas totales en una casa de Guaymallén y una bombera resultó herida

Por Redacción Policiales
fuerte choque entre un camion y un auto en maipu: fallecio una mujer y un hombre quedo en grave estado

Fuerte choque entre un camión y un auto en Maipú: falleció una mujer y un hombre quedó en grave estado

Por Redacción Policiales
Este sábado se realizó un operativo de rescato en Cerro Arco. 

Un parapentista sufrió un accidente en el Cerro Arco: gran operativo de rescate

Por Redacción Policiales
El ingreso de San Rafael por la Ruta Nacional 143. 

Trágico accidente en la ruta 143: un hombre de 29 años murió tras volcar en su auto

Por Redacción Policiales