Incendio de gran magnitud causó pérdidas totales en una casa de Guaymallén y una bombera resultó herida

El siniestro ocurrió este mediodía en la intersección de las calles Junín y Las Heras y aparentemente se habría provocado por un cigarrillo mal apagado.

Durante este sábado un incendio de gran magnitud provocó daños totales en una vivienda ubicada en el departamento de Guaymallén. Además, una bombera resultó con heridas leves.

Alrededor de las 13:45 horas, un llamado a la línea de emergencias alertó a las autoridades sobre un incendio de grandes proporciones en una vivienda ubicada en la esquina de calle Junín y Las Heras.

Los testigos que dieron aviso informaron no solo la presencia de fuego, sino que también aseguraron haber escuchado una fuerte explosión proveniente del interior de la propiedad.

Personal del Cuartel Central y Bomberos Voluntarios se desplazaron rápidamente al lugar para combatir el foco ígneo. Tras las primeras maniobras, se confirmó que no había personas atrapadas en el interior del domicilio perteneciente a un hombre de 75 años, identificado por las iniciales C.F.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el incendio se habría originado en el garaje de la vivienda. Se presume que el fuego comenzó debido a que se dejó un cigarrillo prendido que tomó contacto con una abundante cantidad de suciedad y residuos acumulados en el lugar. La magnitud del siniestro fue tal que las llamas terminaron afectando la totalidad de cinco ambientes de la construcción.

Como saldo de las tareas operativas, una mujer integrante del cuerpo de Bomberos Voluntarios resultó herida. La efectiva debió ser asistida por una quemadura leve en su mano derecha sufrida durante las labores de sofocación, aunque no se reportaron otras víctimas civiles ni lesionados de gravedad. En el caso interviene la Oficina Fiscal N° 1, bajo las directivas de la Dra. Noelia Fernández.