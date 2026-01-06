Voraz incendio destruyó por completo un comercio de artículos de limpieza en Rivadavia

El siniestro ocurrió durante la noche del lunes en un local ubicado en San Isidro y Perito Moreno. Las pérdidas fueron totales, una mujer debió ser asistida por una descompensación y los propietarios agradecieron la solidaridad recibida tras perder el trabajo de 25 años.

Un voraz incendio destruyó por completo un comercio de artículos de limpieza en la ciudad de Rivadavia durante la noche del lunes. El siniestro ocurrió en un local ubicado sobre calle San Isidro, casi esquina Perito Moreno, y provocó pérdidas totales. Una mujer debió ser asistida por personal médico tras sufrir una descompensación, aunque se encuentra fuera de peligro.

Por causas que aún se intentan establecer, el fuego se inició en el interior del comercio de venta de productos de limpieza Hiperlimpio. Las llamas avanzaron con rapidez y en pocos minutos tomaron todo el lugar. Afortunadamente, las personas que se encontraban dentro lograron salir por sus propios medios antes de que la situación se agravara.

En el lugar trabajaron intensamente dotaciones de los Bomberos Municipales de Rivadavia, Bomberos de la Policía de Mendoza y personal policial, que colaboraron para controlar el incendio y asegurar la zona. Vecinos del sector realizaron reiterados llamados al 911 al advertir la magnitud del fuego, que era visible a varias cuadras a la redonda.

Las pericias preliminares confirmaron que las pérdidas fueron totales. El fuego consumió por completo la mercadería, las instalaciones y gran parte de la estructura del local, dejando a la familia propietaria frente a un escenario devastador.

incendio rivadavia Se incendió un local comercial en pleno centro de Rivadavia. Durante el operativo, una mujer sufrió una descompensación producto del impacto emocional de la situación y debió ser trasladada al hospital Carlos Saporiti, donde fue asistida. Desde el nosocomio informaron que se encuentra en buen estado general y fuera de peligro.