Un grave incendio en un geriátrico dejó 2 muertos y 37 heridos

Ocurrió anoche en el barrio de Olavarría. En el lugar trabajaron más de 40 bomberos, quienes utilizaron escaleras para bajar a los abuelos que estaban en el primer piso.

Un incendio en un geriátrico del barrio de Olavarría dejó como saldo dos personas fallecidas y 37 heridas con diversos grados de afectación. Las llamas se desataron el lunes por la noche en el primer piso del edificio.

Según explicó el titular de Defensa Civil, Adrián Guevara, el primer llamado se recibió a las 21:36 y que, al llegar la primera dotación, el incendio ya estaba generalizado en la plata baja. Casi todos los heridos sufrieron intoxicación por inhalación de monóxido de carbono y entre los internados se encuentran tres bomberos, uno de los cuales permanece en unidad de terapia intensiva con asistencia respiratoria.

G9817ZsWUAAvx0P Los abuelos fueron bajados desde el segundo piso por escaleras. Gentileza Para extraer a los adultos mayores de la residencia ubicada en calle 25 de Mayo y 110 los bomberos utilizaron escaleras y tablas para bajarlos del primer piso. En total participaron ocho dotaciones con un total de 40 bomberos que trabajaron apagando las llamas.

Dónde se atendieron a los heridos Por la cantidad de los heridos, el subsecretario de Salud, Fernando Alí, informó que fueron categorizados y derivados a distintos centros asistenciales.

Hospital Municipal: 25 internados. Cuatro de ellos ya recibieron tratamiento en cámara hiperbárica para cuadros de intoxicación.

Clínica María Auxiliadora: 8 internados, algunos en terapia intensiva.

