Buscan a una adolescente de 16 años desaparecida en Las Heras

Agustina Ailén Lera fue vista por última vez el 31 de marzo tras salir de su casa en el Barrio Santa Teresita.

Buscan a una joven de 16 años que desapareció en Las Heras

La justicia y las fuerzas de seguridad han iniciado una búsqueda activa para localizar a Agustina Ailén Lera, una adolescente de 16 años que fue vista por última vez el pasado domingo 31 de marzo en el departamento de Las Heras.

Según los reportes oficiales, la menor fue vista por última vez cuando se retiró de su domicilio ubicado en el Barrio Santa Teresita, en dicho departamento.

De acuerdo con la descripción física proporcionada en el expediente judicial, Agustina es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,50 metros de estatura y tiene la tez morena con pecas. Sus ojos son de color marrón y luce el cabello largo y oscuro, con la característica particular de tenerlo teñido de gris en la zona cercana a la frente.

Al momento de su desaparición, la joven vestía un pantalón negro, una campera marca Adidas y zapatillas blancas de la misma marca. Como detalles particulares, describieron que posee dos tatuajes situados en el lado derecho de la cintura: uno con la figura de una flor y otro con el nombre "Ángel".