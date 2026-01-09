9 de enero de 2026 - 15:00

Liberaron al acusado de incendiar el arbolito de Navidad de la Peatonal: deberá hacer terapia

Gonzalo Emanuel Videla Castro sigue imputado por el delito de incendio doloso.

Incendiaron el árbol navideño de la peatonal de la ciudad de Mendoza.

Incendiaron el árbol navideño de la peatonal de la ciudad de Mendoza.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El Juzgado Penal Colegiado N°1 ordenó la inmediata libertad del hombre que está acusado de haber incendiado el arbolito de Navidad que se encuentra ubicado en San Martín y peatonal Sarmiento de Ciudad.

Leé además

Las ventas para Reyes Magos subieron levemente, pero cayó mucho el ticket promedio

Reyes Magos 2026: leve repunte en ventas, pero con tickets más bajos

Por Redacción Economía
La particular tradición Irlandesa donde la Navidad invierte los roles de los hombres y las mujeres.

Navidad de las mujeres en Irlanda: la tradición donde los hombres hacen todo y ellas se adueñan de los pubs

Por Cristian Reta

Esta mañana el juez Leonardo Camacho ordenó que recupere la libertad Gonzalo Emanuel Videla Castro (33), quien se encontraba detenido desde el pasado 2 de enero.

Las pruebas que permitieron la detención tras incendiar el árbol navideño en la ciudad de Mendoza.
Tras el incendio del árbol navideño en la peatonal, el acusado, de 33 años, quedó detenido.

Tras el incendio del árbol navideño en la peatonal, el acusado, de 33 años, quedó detenido.

Durante una audiencia de control jurisdiccional solicitada por el defensor del acusado, se hizo lugar al pedido de libertad realizado, justamente por la defensa. Pero el hombre seguirá sujeto a la investigación cuya imputación impuesta por la fiscal de Delitos No Especializados, Mónica Fernández Poblet, incendio doloso fue confirmado por el magistrado.

El juez fijó también una larga serie de medidas que deberá cumplir el acusado: una fianza personal, fijar domicilio, concurrir a citaciones judiciales cada 15 días, no usar drogas, no acercarse a testigos, entregar su documento y realizar tratamientos psicológicos, entre otras medidas.

Las pruebas que permitieron la imputación de Videla Castro por las quema del árbol fueron registros de las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), imágenes captadas por cámaras privadas, incluidas las de canales de televisión, y testimonios de personas que se encontraban en las inmediaciones al momento del hecho.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los negocios mayoristas de ropa se quejaron por las bajas ventas durante las Fiestas de Fin de Año. Foto: Daniel Caballero

Los negocios mayoristas de ropa también tuvieron bajas ventas durante las Fiestas de Fin de Año

Por Patricia Losada
Cena de Navidad

Cómo reducir y reciclar residuos durante estas fiestas: las claves para mejorar el ahorro

Por Redacción
Los impactos de bala que quedaron en la puerta de la casa de Cynthia Landi, quien fue asesinada en Guaymallén tras una pelea en la Disco Queen.

Se entregó el colectivero y ya son cuatro los detenidos por el asesinato a la salida del boliche

Por Redacción Policiales
Camioneta robada a mendocinos en Concón apareció en Coquimbo

Hallaron la camioneta robada a los mendocinos en Concón: la RTO delató a los delincuentes

Por Redacción Policiales