Liberaron al acusado de incendiar el arbolito de Navidad de la Peatonal: deberá hacer terapia

Incendiaron el árbol navideño de la peatonal de la ciudad de Mendoza.

El Juzgado Penal Colegiado N°1 ordenó la inmediata libertad del hombre que está acusado de haber incendiado el arbolito de Navidad que se encuentra ubicado en San Martín y peatonal Sarmiento de Ciudad.

Esta mañana el juez Leonardo Camacho ordenó que recupere la libertad Gonzalo Emanuel Videla Castro (33), quien se encontraba detenido desde el pasado 2 de enero.

Las pruebas que permitieron la detención tras incendiar el árbol navideño en la ciudad de Mendoza. Tras el incendio del árbol navideño en la peatonal, el acusado, de 33 años, quedó detenido. Gentileza Durante una audiencia de control jurisdiccional solicitada por el defensor del acusado, se hizo lugar al pedido de libertad realizado, justamente por la defensa. Pero el hombre seguirá sujeto a la investigación cuya imputación impuesta por la fiscal de Delitos No Especializados, Mónica Fernández Poblet, incendio doloso fue confirmado por el magistrado.

El juez fijó también una larga serie de medidas que deberá cumplir el acusado: una fianza personal, fijar domicilio, concurrir a citaciones judiciales cada 15 días, no usar drogas, no acercarse a testigos, entregar su documento y realizar tratamientos psicológicos, entre otras medidas.