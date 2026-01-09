Liberaron al acusado de incendiar el arbolito de Navidad de la Peatonal: deberá hacer terapia

El Juzgado Penal Colegiado N°1 ordenó la inmediata libertad del hombre que está acusado de haber incendiado el arbolito de Navidad que se encuentra ubicado en San Martín y peatonal Sarmiento de Ciudad.
Gonzalo Emanuel Videla Castro sigue imputado por el delito de incendio doloso.
Esta mañana el juez Leonardo Camacho ordenó que recupere la libertad Gonzalo Emanuel Videla Castro (33), quien se encontraba detenido desde el pasado 2 de enero.
Durante una audiencia de control jurisdiccional solicitada por el defensor del acusado, se hizo lugar al pedido de libertad realizado, justamente por la defensa. Pero el hombre seguirá sujeto a la investigación cuya imputación impuesta por la fiscal de Delitos No Especializados, Mónica Fernández Poblet, incendio doloso fue confirmado por el magistrado.
El juez fijó también una larga serie de medidas que deberá cumplir el acusado: una fianza personal, fijar domicilio, concurrir a citaciones judiciales cada 15 días, no usar drogas, no acercarse a testigos, entregar su documento y realizar tratamientos psicológicos, entre otras medidas.
Las pruebas que permitieron la imputación de Videla Castro por las quema del árbol fueron registros de las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), imágenes captadas por cámaras privadas, incluidas las de canales de televisión, y testimonios de personas que se encontraban en las inmediaciones al momento del hecho.