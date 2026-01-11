Trágico accidente en Malargüe: una camioneta cayó debajo de un puente y murieron una mujer y una niña

El siniestro ocurrió durante la madrugada en el Puente del Matadero. La camioneta cayó tras colisionar con otro vehículo. Hay varios heridos, entre ellos un adolescente de 17 años que está en estado reservado.

Trágico accidente en Malargue: una camioneta cayó debajo de un puente y murió una mujer y una niña.

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este domingo dejó dos mujeres fallecidas y varios heridos en Malargüe. El hecho se produjo alrededor de las 5:00 sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 2952, en el sector conocido como Puente del Matadero.

Según informaron fuentes policiales, el choque involucró a un automóvil Fiat Palio y una camioneta Toyota Hilux, que circulaban en sentido norte, hacia la ciudad de San Rafael, cuando por causas que aún se investigan se produjo el impacto.

Dos víctimas fatales y varios heridos Como consecuencia del violento choque, la Toyota Hilux terminó debajo del puente. En ese vehículo viajaban R. C. (38), quien fue trasladado al Hospital Malargüe e ingresó a terapia intensiva, un adolescente de 17 años, que se encuentra en estado reservado y será derivado al Hospital Central, y Vilma Guanco (36) junto a una nena, quienes murieron en el lugar.