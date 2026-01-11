Trágico accidente en Malargüe: una camioneta cayó debajo de un puente y murieron una mujer y una niña

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este domingo dejó dos mujeres fallecidas y varios heridos en Malargüe. El hecho se produjo alrededor de las 5:00 sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 2952, en el sector conocido como Puente del Matadero.
Según informaron fuentes policiales, el choque involucró a un automóvil Fiat Palio y una camioneta Toyota Hilux, que circulaban en sentido norte, hacia la ciudad de San Rafael, cuando por causas que aún se investigan se produjo el impacto.
Dos víctimas fatales y varios heridos
Como consecuencia del violento choque, la Toyota Hilux terminó debajo del puente. En ese vehículo viajaban R. C. (38), quien fue trasladado al Hospital Malargüe e ingresó a terapia intensiva, un adolescente de 17 años, que se encuentra en estado reservado y será derivado al Hospital Central, y Vilma Guanco (36) junto a una nena, quienes murieron en el lugar.
En tanto, en el Fiat Palio se trasladaba V. M. (30), quien sufrió politraumatismos leves con escoriaciones. El dosaje de alcoholemia arrojó 0,00 g/L. La mujer viajaba acompañada por dos niñas, de 10 y 7 años, ambas con politraumatismos leves. Los ocupantes se dirigieron por sus propios medios al hospital local para recibir atención médica.