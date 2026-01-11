En un año marcado por accidentes en alta montaña, 191 personas murieron en siniestros viales en 2025 en Mendoza

En 2025 se registraron en Mendoza 191 muertes en accidentes viales , según las estadísticas que realizó el Observatorio de Seguridad Vial de Voluntario en Red tras finalizar un año marcado por los siniestro en alta montaña.

Tras el granizo, se reabre la discusión sobre la reconversión de cultivos en Mendoza

La virgen de la tosquera: la literatura de Mariana Enríquez llega al cine con sello mendocino

La cifra es un 10,5 % superior a la registrada el año pasado, cuando las víctimas fatales en siniestros viales fueron 171 (según datos del Ministerio Público Fiscal), aunque inferior a las de 2023, año en que fallecieron 198 personas; en tanto que en 2022 los homicidios culposos fueron 156.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia indicaron que los fallecidos en accidentes viales durante todo el año pasado sumaron 137 . Este dato oficiales tienen en cuentas sólo a las víctimas que se toman como fallecidas en el lugar donde se registra el hecho, no las que mueren después.

Más allá de las diferencias, el 2025 a nivel accidentológico estuvo marcado por la gran cantidad de muertos que se registraron en la ruta 7, “camino a Chile o en “alta montaña”, como se dice coloquialmente. Trece víctimas se cobró la ruta internacional que, como cualquier viajero sabe, se encuentra en muy malas condiciones de transitabilidad. Y a esto, claro, se suma la imprudencia porque hubo choques de todo tipo: camiones que chocaron de frente, motociclistas que “tocaron” otros vehículos y autos que no pudieron evitar chocar con camiones que iban adelante.

Choque e incendio entre dos camiones y un auto cerca de Potrerillos: dos muertos

Choque e incendio entre dos camiones y un auto cerca de Potrerillos: dos muertos

Según las estadísticas de Observatorio de Seguridad Vial –obtenidas de datos ofrecidos por los medios de comunicaciones de Mendoza- la cantidad de personas fallecidas 191 y a la hora de marcar “zonas de ocurrencia”, se estableció que 105 personas perdieron la vida en rutas de toda la provincia; en tanto que 86 accidentes fatales se registraron en zonas urbanas .

Justamente, el accidente más conmocionaste de año que se fue –cuatro jóvenes perdieron la vida- se registró en enero pasado frene a Palmares, en Godoy Cruz.

Al discriminar el total de los accidentes por sexo se determinó que murieron 149 hombres (71%) y 42 mujeres. En tanto que al poner la lupa sobre las edades de los fallecidos se determinó que hasta los 17 años las víctimas fueron 31; de 18 a 35, 79 personas; de 36 a 65, 18; mayores de 66, 17; y sin datos conocidos, 14.

Más accidentes a fin de año

Además, se estableció que los meses de mayor siniestralidad fueron noviembre y diciembre, con 22 fallecimientos, seguido de setiembre (21), febrero (20) y mayo (18).

Luego, en junio y abril hubo 15 muertos, en enero y julio 14, en marzo 13, en agosto 11 y en octubre 6 personas perdieron la vida.

Accidente fatal en la ruta 7 entre dos camiones y un auto Accidente fatal en la ruta 7 entre dos camiones y un auto Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia

La estadística del Observatorio Vial por departamentos posicionan a Maipú con 26 casos fatales, seguidos por Guaymallén (23); San Martín (15), Godoy Cruz (13) y Lavalle (13).

Le siguen Alvear (8); Luján (8); Tupungato (8); Tunuyán (7); San Carlos (7); Las Heras (7); Junín (5); Malargüe (5); Ciudad (4); Rivadavia (3) y La Paz (1).

En este segmento se destaca un dato de gran interés: 13 personas murieron en la zona de “alta montaña”, muchas de ellas viajeros que iban o volvían de Chile, en autos o en camiones. “Se toma como “Alta montaña” todas las tragedias viales en ruta 7 desde acceso sur al límite con Chile”, apunta el informe.

En cambio, el año pasado enero fue el mes con más muertes en calles y rutas de Mendoza: 27 casos, seguido por noviembre (18 muertes), julio (16) y octubre (15).

¿Qué dice la IA?

Sólo a modo de “dato de color”, se consultó para esta nota a una Inteligencia Artificial de uso gratuito. La respuesta fue: “durante el año 2025, Mendoza registró una cifra alarmante de siniestralidad vial, con un total de 168 víctimas fatales reportadas hasta finales de noviembre (el dato concuerda con un informe noviembre de Canal 9).

Luego indicó que “la mayoría de los incidentes graves ocurrieron en rutas nacionales y zonas rurales, siendo la Ruta Nacional 7 uno de los puntos más críticos debido al intenso tráfico de camiones y vehículos particulares”.

Cuando se le preguntó por los accidentes más graves y con mayor número de fallecidos, la IA “ni se lo pensó ni un segundo” y enumeró:

.”Tragedia en Ruta 7 (Uspallata - marzo 2025): un choque frontal entre una camioneta Ford EcoSport y un camión que circulaban por la zona de Picheuta, entre Punta de Vacas y Uspallata, resultó en 3 fallecidos”.

Según publicó Los Andes tras conocerse el hecho, las víctimas fueron dos hermanos y su madre que regresaban de Chile, identificados como Claudia Haydée Malde, de 56 años, y sus hijos Fabrizio y Germán Córdoba.

.”Choque e incendio de camiones (Ruta 7 - noviembre 2025): un fuerte siniestro que involucró a dos camiones y un auto terminó con el incendio de las unidades mayores y dejó un saldo de 2 choferes y 4 heridos”.

El choque fue a la altura del kilómetro 1.090 de la ruta 7, pasando Potrerillos. Un chofer argentino transportaba alfalfa y se dirigía al oeste cuando se abrió hacia el carril contrario e impactó de frente a otro un camión Volvo chileno que venía en sentido contrario, según la crónica del momento.

Un automóvil Renault Megane, que circulaba en el mismo sentido con cuatro personas a bordo colisionó de atrás al camión chileno. A raíz del impacto, los transportes de carga volcaron, se incendiarios, los conductores quedaron atrapados en las cabinas y murieron.

.“Siniestro con camión y motos (Ruta 7 - abril 2025): Un impacto entre un camión y una motocicleta provocó la muerte instantánea de 2 motociclistas”.

Las dos víctimas viajaban en la motocicleta cuando perdieron el control y cayeron debajo del vehículo de transporte. El camionero declaró que ambos vehículos circulaban en dirección oeste por el camino de alta montaña. Allí observó que la motocicleta que iba detrás perdió el control y posteriormente mordió la banquina.

.”Colisión frontal en alta montaña (Ruta 7 - mayo 2025): Un choque entre camiones en la ruta que conecta Mendoza con Chile resultó en 2 fallecidos y varios heridos de gravedad”.

El hecho fue a la altura del kilómetro 1.173 sobre la ruta nacional 7, a unos 30 km al oeste de Uspallata. Un transporte de carga Mercedes Benz, conducido por Nicolás Salas (27) y con destino a Mendoza, impactó de frente a otro camión Scania que iba a Chile.

Alta montaña triple choque de camiones Alta montaña triple choque de camiones Gentileza

El conductor de un automóvil Toyota Etios blanco, con una mujer a bordo como acompañante que transitaba en la misma dirección, no pudo eludir el choque a tiempo y chocó de atrás al segundo camión, quedando prácticamente aplastado debajo del chasis.

Cuatro jóvenes muertos frente a Palmares

El muestreo de la IA no tuvo en cuenta la tragedia vial más conmocionante del año: el 15 de enero, un Golf despistó e impactó contra un árbol, una garita de colectivos y un cesto metálico de basura ubicados frente al centro comercial Palmares de Godoy Cruz.

El impacto fue tal que murieron en el lugar los cuatro ocupantes del vehículo: Thiago Rodrigo Magallanes, de 18 años; Luciano Agustín Hernández, de 17 años; Bautista Magallanes, de 14 años, y Santiago Gómez, de 17 años. El primero era el conductor.

Un informe de la Fiscalía de Tránsito indicó que el auto iba por el centro de la calle, el conductor perdió el dominio del vehículo, impactó contra el cordón y volcó. Ya de costado, el techo del Golf impactó contra el árbol, la garita y el cesto de basura, sin que participara ningún otro vehículo.

Otro hecho grave se registró el 7 de febrero, cuando un colectivo y un camión protagonizaron un choque que dejó como saldo 35 chicos lesionados, uno de los cuales falleció al día siguiente.

Incendio de un colectivo tras un choque en carril Rodríguez Peña Tragedia en Maipú: imputaron por homicidio culposo al chofer del micro con niños que chocó contra un camión Captura de video

El impacto entre los dos vehículos se registró en el carril Rodríguez Peña, a unos 800 metros de calle Ponce y el colectivo rápidamente se incendió, quemándose por completo.

Los menores fueron trasladados a los hospitales Lagomaggiore y Notti. Un chico de 12 años resultó con más de 90% del cuerpo quemado a raíz del accidente y fue trasladado de urgencia al hospital Lagomaggiore. Pese a la asistencia inmediata, el niño -identificado como Samir Valentín Tula Guzmán- falleció en la UTI al día siguiente.