Fuerte choque entre un camión y un auto en Maipú: falleció una mujer y un hombre quedó en grave estado

El choque ocurrió este sábado al mediodía en la intersección de la Ruta 60 y la Variante Palmira.

Una mujer murió y un hombre resultó gravemente herido luego de un choque ocurrido en la intersección de la Ruta 60 y la Variante Palmira, en el departamento de Maipú. El siniestro se registró alrededor de las 12, cuando un camión Scania con semirremolque y un automóvil Fiat Uno colisionaron por causas que aún se investigan.

Los detalles del choque Según la información oficial, el camión circulaba por la Variante Palmira de sur a norte, mientras que el Fiat Uno avanzaba de oeste a este por la Ruta 60. En ese cruce se produjo el impacto entre ambos vehículos.

El conductor del camión, identificado por las iniciales R. M., de nacionalidad brasileña, fue sometido al dosaje de alcoholemia, que arrojó resultado negativo, y no presentó lesiones.

En el Fiat Uno viajaban un hombre de 45 años que conducía y una mujer de 30 años como acompañante, cuyas identidades aún no fueron informadas.

Ambos ocupantes resultaron con heridas de gravedad. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado los asistió en el lugar y dispuso su traslado de urgencia al Hospital Perrupato, pero al llegar al lugar se constató el deceso de la mujer. Por otro lado, el conductor permanece en grave estado.