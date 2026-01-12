Camión que era remolcado por otro volcó en la Variante Palmira

El accidente de un camión que era remolcado por otro generó caos vehicular este lunes temprano en la Variante Palmira , en el departamento de Maipú , a pocos metros de ruta provincial 14.

Alrededor de las 6 de la mañana, dos camiones circulaban en sentido oeste–este, cuando uno de ellos remolcaba a otro que transportaba una carga de duraznos , según la información preliminar.

Al llegar a una bajada, el camión que encabezaba la marcha se quedó sin frenos, lo que provocó la pérdida de control del conjunto y el posterior vuelco de ambos rodados sobre la calzada.

Como consecuencia del siniestro, se registraron heridos leves, que fueron asistidos en el lugar, sin necesidad de traslados de urgencia.

Sin embargo, el impacto del accidente fue significativo en la circulación: la ruta quedó parcialmente cortada , con importantes demoras y congestión de tránsito durante las primeras horas de la mañana.

En el lugar trabajaron personal policial y de tránsito, mientras se realizaban las tareas de asistencia, ordenamiento vehicular y remoción de los camiones y de la carga derramada.

Se trata del segundo choque registrado en las últimas horas en la Variante Palmira. El sábado pasado al mediodía, una mujer murió y un hombre resultó gravemente herido luego de un choque ocurrido en la intersección de la ruta 60.