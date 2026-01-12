12 de enero de 2026 - 08:19

Camión que era remolcado por otro volcó en la Variante Palmira

Sucedió esta mañana antes del cruce con la ruta provincial 14. El vehículo llevaba una carga de duraznos. Heridos leves.

Accidente de camiones en la Variante Palmira: carga de duraznos repartida por la ruta&nbsp;

Accidente de camiones en la Variante Palmira: carga de duraznos repartida por la ruta 

Foto:

Gentileza / X @GermanLabr74981
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El accidente de un camión que era remolcado por otro generó caos vehicular este lunes temprano en la Variante Palmira, en el departamento de Maipú, a pocos metros de ruta provincial 14.

Leé además

Choque fatal entre un auto y un camión en la ruta 7

Un camionero ebrio chocó contra un auto en la ruta 7: un muerto y cuatro heridos

Por Redacción Policiales
La motocicleta involucrada, una Royal Enfield Himalayan 450 cc, de color negro, presentaba los cables del tambor cortados y puenteados

Menor de 14 años robó una moto de alta gama, cayó a un canal cuando intentaba escapar y sufrió graves heridas

Por Redacción Policiales

Alrededor de las 6 de la mañana, dos camiones circulaban en sentido oeste–este, cuando uno de ellos remolcaba a otro que transportaba una carga de duraznos, según la información preliminar.

Al llegar a una bajada, el camión que encabezaba la marcha se quedó sin frenos, lo que provocó la pérdida de control del conjunto y el posterior vuelco de ambos rodados sobre la calzada.

Como consecuencia del siniestro, se registraron heridos leves, que fueron asistidos en el lugar, sin necesidad de traslados de urgencia.

Sin embargo, el impacto del accidente fue significativo en la circulación: la ruta quedó parcialmente cortada, con importantes demoras y congestión de tránsito durante las primeras horas de la mañana.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Barrio Cerro de La Capilla de Las Heras. Foto: Google Streeet. 

Hallaron a una mujer muerta en su casa en Las Heras: detuvieron a una pareja que se encontraba en la vivienda

Por Redacción Policiales
Conductores alcoholizados en los controles de Año Nuevo

Arrestaron a dos conductores alcoholizados con niveles de alcoholemia altísimos: superaron los 2 g/l

Por Redacción Policiales
Un joven está grave tras chocar contra un árbol: el vehículo se incendió y vecinos lo rescataron.

Un joven está grave tras chocar contra un árbol: el vehículo se incendió y vecinos lo rescataron

Por Redacción Policiales
Trágico accidente en Malargue: una camioneta cayó debajo de un puente y murió una mujer y una niña.

Trágico accidente en Malargüe: una camioneta cayó debajo de un puente y murieron una mujer y una niña

Por Redacción Policiales