Un camionero ebrio chocó contra un auto en la ruta 7: un muerto y cuatro heridos

Un camionero en estado de alcoholemia chocó este domingo a la noche de manera frontal con un automóvil y provocó la muerte de un hombre, además de dejar a cuatro personas heridas en la ruta nacional 7 , en la zona de Potrerillos .

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia informaron que el incidente ocurrió a las 23.45, sobre la RN 7, a la altura del kilómetro 1.093, cuando un Honda City , en el que viajaban cinco personas , se dirigía hacia el este y chocó de manera frontal con un camión Iveco, que iba en el sentido contrario.

De acuerdo a Gendarmería Nacional, al arribar el personal policial se constató que dos ocupantes del vehículo menor se encontraban atrapados, por lo que fue necesario un importante operativo de rescate. En el lugar trabajaron efectivos policiales, Bomberos de la Policía de la delegación Potrerillos, Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo y ambulancias del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC).

Como consecuencia del impacto, la conductora del auto (B.R.) sufrió politraumatismos. En tanto, el acompañante (L.C.) presentó una fractura en la clavícula. Ambos fueron trasladados al hospital Central.

En tanto, otro ocupante (M.G.) resultó con politraumatismos de carácter moderado a grave. También fue atendido en el Central.

Por otra parte, una niña de 4 años sufrió politraumatismos graves y quedó internada en el Notti.

Lamentablemente, los médicos confirmaron en el lugar la muerte de Walter Vera, el quinto ocupante del auto.

Respecto al chofer del camión, resultó ileso pero el control de alcoholemia le dio positivo: 0,71 gramos de alcohol por litro de sangre, según indicó el Ministerio de Seguridad.

Como consecuencia del siniestro, la ruta 7 fue totalmente cortada en el tramo afectado, quedando interrumpido el tránsito en sentido Uspallata–Mendoza.

Los vehículos particulares fueron desviados por la ruta provincial 82 hacia Cacheuta, mientras que los camiones permanecieron detenidos en la zona a la espera de la habilitación del corredor internacional.

Luego de varias horas de trabajo y peritajes, cerca de las 7 de la mañana del lunes las autoridades lograron liberar completamente el tránsito en el lugar del accidente y restablecer la circulación normal sobre el camino internacional.

Tal como Los Andes contó este fin de semana, 13 personas fallecieron en todo el 2025 en la ruta 7, una de las más importantes de Sudamérica pero en el peor de los estados.