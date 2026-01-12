12 de enero de 2026 - 09:20

Un camionero ebrio chocó contra un auto en la ruta 7: un muerto y cuatro heridos

En el vehículo menor viajaban cinco personas, entre ellas, una nena de 4 años que salió herida y un hombre que falleció en el lugar. Ocurrió en la zona de Potrerillos.

Choque fatal entre un auto y un camión en la ruta 7

Choque fatal entre un auto y un camión en la ruta 7

Foto:

Prensa Gendarmería Nacional
Choque fatal entre un auto y un camión en la ruta 7

Choque fatal entre un auto y un camión en la ruta 7

Foto:

Prensa Gendarmería Nacional
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un camionero en estado de alcoholemia chocó este domingo a la noche de manera frontal con un automóvil y provocó la muerte de un hombre, además de dejar a cuatro personas heridas en la ruta nacional 7, en la zona de Potrerillos.

Leé además

Así quedó el auto en el que iban cuatro jóvenes que chocaron frente a Palmares y murieron. Gentileza Ministerio de Seguridad.

En un año marcado por accidentes en alta montaña, 191 personas murieron en siniestros viales en 2025 en Mendoza

Por Oscar Guillén
Avanzan en la licitación de las colectoras del Acceso Este en Maipú

Acceso Este: avanzan con las obras paralelas que acompañan el megaproyecto en Maipú

Por Martín Fernández Russo

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia informaron que el incidente ocurrió a las 23.45, sobre la RN 7, a la altura del kilómetro 1.093, cuando un Honda City, en el que viajaban cinco personas, se dirigía hacia el este y chocó de manera frontal con un camión Iveco, que iba en el sentido contrario.

De acuerdo a Gendarmería Nacional, al arribar el personal policial se constató que dos ocupantes del vehículo menor se encontraban atrapados, por lo que fue necesario un importante operativo de rescate. En el lugar trabajaron efectivos policiales, Bomberos de la Policía de la delegación Potrerillos, Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo y ambulancias del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC).

Como consecuencia del impacto, la conductora del auto (B.R.) sufrió politraumatismos. En tanto, el acompañante (L.C.) presentó una fractura en la clavícula. Ambos fueron trasladados al hospital Central.

En tanto, otro ocupante (M.G.) resultó con politraumatismos de carácter moderado a grave. También fue atendido en el Central.

Por otra parte, una niña de 4 años sufrió politraumatismos graves y quedó internada en el Notti.

Lamentablemente, los médicos confirmaron en el lugar la muerte de Walter Vera, el quinto ocupante del auto.

Choque fatal entre un auto y un camión en la ruta 7
Choque fatal entre un auto y un camión en la ruta 7

Choque fatal entre un auto y un camión en la ruta 7

Respecto al chofer del camión, resultó ileso pero el control de alcoholemia le dio positivo: 0,71 gramos de alcohol por litro de sangre, según indicó el Ministerio de Seguridad.

Como consecuencia del siniestro, la ruta 7 fue totalmente cortada en el tramo afectado, quedando interrumpido el tránsito en sentido Uspallata–Mendoza.

Los vehículos particulares fueron desviados por la ruta provincial 82 hacia Cacheuta, mientras que los camiones permanecieron detenidos en la zona a la espera de la habilitación del corredor internacional.

Luego de varias horas de trabajo y peritajes, cerca de las 7 de la mañana del lunes las autoridades lograron liberar completamente el tránsito en el lugar del accidente y restablecer la circulación normal sobre el camino internacional.

Tal como Los Andes contó este fin de semana, 13 personas fallecieron en todo el 2025 en la ruta 7, una de las más importantes de Sudamérica pero en el peor de los estados.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un camión quedó en posición de tijera y obstruyó el tránsito en alta montaña

Nuevo accidente en Ruta 7: un camión brasileño despistó cerca de donde se produjo otro siniestro vial

Por Redacción Policiales
Un muerto tras un choque entre dos autos en alta montaña 

Tragedia en alta montaña: un muerto tras un choque entre dos autos y activaron bypass de tránsito

Por Redacción Policiales
El Gobierno avanza en la licitación de la reconstrucción del Acceso Este en Maipú. 

Cuáles son las 11 empresas que pujan por hacer la obra más importante de Mendoza

Por Martín Fernández Russo
Vuelco en la Ruta 7:cuatro personas asistidas, entre ellas tres menores.

Volcó un auto en Ruta 7: cuatro personas con heridas, entre ellas tres menores

Por Enrique Pfaab