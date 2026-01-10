El nuevo urbanismo en Maipú: proyectos que apuestan por la identidad productiva y la integración natural

Maipú continúa consolidándose como uno de los principales polos de expansión residencial en el Gran Mendoza . En un escenario donde el acceso a la tierra requiere de propuestas creativas y sólidas, emergen proyectos que rompen con el concepto tradicional de "barrio privado" para ofrecer entornos integrados a la naturaleza y a la trama urbana. Un nuevo urbanismo en crecimiento.

En esta línea, desarrollos como Allpa marcan el pulso de una zona que crece sin perder su esencia de viñedos y frutales. Franco Fedeli, de Vanta Desarrollos Inmobiliarios , destacó a Los Andes que la clave de estos proyectos es entender el cambio de paradigma en el comprador actual. Ya no se busca solo un terreno, sino un ecosistema de servicios, seguridad y, sobre todo, una conexión real con el entorno.

Ubicado estratégicamente en la intersección de las calles Jerónimo Ruiz y Espejo, nace Allpa, un nombre de raíz quechua que significa "tierra". Este desarrollo se presenta como una respuesta integral a la demanda habitacional mendocina, combinando 140 lotes que oscilan entre los 300 y 520 metros cuadrados con la opción de viviendas "llave en mano". Esta última modalidad se ha vuelto altamente demandada por familias que buscan evitar el desgaste de la gestión de obra particular y prefieren una solución habitacional terminada.

Con el foco puesto en la sostenibilidad y la conectividad como así también el nuevo urbanismo , surgen desarrollos que transforman el paisaje del departamento.

El proyecto se distingue por un respeto casi reverencial hacia el paisaje preexistente. A diferencia de otros barrios que nivelan el terreno a cero, en este sector se han conservado los frutales originales, permitiendo que cada propietario conviva con olivos, duraznos y ciruelos. El diseño se completa con un imponente pulmón verde central de 4.700 metros cuadrados, pensado como el corazón social del barrio, donde el paisajismo fomenta la recreación y el encuentro vecinal.

La urbanización de estos sectores cuenta con tecnología de vanguardia y servicios completamente subterráneos —agua, electricidad, gas, fibra óptica y riego presurizado—, garantizando una estética limpia y una convivencia armoniosa con la visual de la cordillera. Franco Fedeli remarcó a nuestro medio que la ubicación de estos emprendimientos no es azarosa: se encuentran a minutos de polos gastronómicos consolidados como Il Mercato y poseen accesos rápidos hacia el Acceso Sur, facilitando la dinámica diaria de quienes trabajan en la Ciudad de Mendoza pero eligen vivir en el oasis maipuense.

Identidad: centros comerciales de cercanía y vida en comunidad

Un eje fundamental en el desarrollo actual es la inclusión de áreas comerciales propias. La integración de locales de rubros esenciales como farmacias, minimarkets y espacios gastronómicos permite que los residentes resuelvan sus necesidades básicas sin salir del entorno del barrio. Este modelo de "ciudad de 15 minutos" es el que Vanta Desarrollos Inmobiliarios busca imprimir en sus proyectos, priorizando la escala humana y la cercanía.

El perfil de los nuevos habitantes de estas zonas está conformado principalmente por familias jóvenes en formación y parejas que acceden a su primera vivienda. Para este segmento, la seguridad y la planificación a largo plazo son valores innegociables que estos nuevos barrios logran capitalizar mediante un esquema de desarrollo progresivo y una arquitectura consciente.

Herramientas para el acceso a la tierra

Entendiendo la complejidad económica actual, la comercialización de estos desarrollos se apoya en herramientas de financiación flexible. Fedeli explica que los planes contemplan hasta 48 cuotas fijas en dólares, con la posibilidad de ajustar anticipos y plazos según la necesidad de cada comprador. Además, la aceptación de permutas por vehículos u otros bienes se ha convertido en un facilitador clave para movilizar el mercado inmobiliario local.

Con estas propuestas, Maipú no solo suma metros cuadrados urbanizados, sino que define un nuevo modelo de habitar donde la arquitectura, la tierra y la comunidad conviven en equilibrio, reafirmando su lugar como el destino predilecto para quienes buscan proyectar su futuro en Mendoza.