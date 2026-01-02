Construcción eficiente: La plataforma que busca masificar el Steel Framing en Latinoamérica

En un contexto donde la construcción moderna y tecnológica gana protagonismo en Argentina y Latinoamérica , la Escuela de Steel Framing avanza en una nueva etapa de crecimiento con el relanzamiento de su plataforma virtual de capacitación. Esta herramienta busca dar respuesta a un sector atravesado por la falta de formación específica en sistemas constructivos modernos, eficientes y de alta precisión.

La institución se ha consolidado como un espacio de formación técnica orientado a la práctica real de obra, con una propuesta basada en contenidos aplicables desde el primer día para arquitectos, ingenieros, técnicos y constructores. El salto cualitativo de la nueva plataforma incluye cursos 100% online, acceso asincrónico y certificaciones con respaldo académico.

Un hito reciente en la trayectoria de la institución ha sido su participación como entidad capacitadora en el marco de una microcredencial desarrollada junto al ITU (Instituto Tecnológico Universitario). Esta experiencia refuerza el vínculo entre la formación técnica privada, el sistema educativo formal y las necesidades reales del sector productivo.

Una apuesta por la formación que busca dar respuesta a la demanda de una construcción más sustentable, rápida y de alta calidad.

Dicha articulación no solo permitió validar contenidos, metodologías y estándares, sino que también logró acercar el Steel Framing a los ámbitos académicos y técnicos de la formación pública. Esta sinergia es fundamental para garantizar que el conocimiento técnico llegue a más profesionales y cuente con el aval de las instituciones de educación superior de la región.

La Escuela está dirigida por Lucía Fernández, gerenta del Grupo Extrabrut y referente del Steel Framing en el país. Fernández integra además el Cluster de la Construcción SICONM, una iniciativa que articula a empresas y actores del sector para impulsar la innovación tecnológica y la profesionalización del rubro.

La participación de la Escuela en este ecosistema refuerza su rol estratégico: no solo como un espacio de formación, sino como un actor técnico que contribuye a elevar los estándares y promover buenas prácticas en sistemas constructivos más eficientes y controlados.

Servicios para una construcción eficiente

Además de la capacitación, la institución brinda servicios de consultoría técnica especializada para acompañar a profesionales y desarrolladores en la correcta aplicación del sistema. Esto incluye el desarrollo de documentación técnica y planos ejecutivos, aspectos clave para garantizar la calidad y previsibilidad en la obra.

En un escenario donde la construcción busca ser más sustentable, el Steel Framing aparece como una solución por sus ventajas en eficiencia energética y tiempos de obra. El relanzamiento de la plataforma virtual y la información disponible en su sitio oficial (www.escueladesteelframing.com) apuntan directamente a formar a los técnicos preparados para responder a la demanda creciente de la arquitectura moderna