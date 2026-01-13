Chile dejó de ser barato: los precios se igualaron con Argentina y los tours de compras pierden peso

Los viajes a Chile con el objetivo de comprar dejaron de ser un negocio conveniente para los argentinos, debido a que los precios de productos clave como electrodomésticos, tecnología e indumentaria se igualaron con los valores del mercado local y en algunos casos incluso quedaron por encima.

Desde este sábado aumenta un 50% uno de los peajes clave para llegar a las playas de Chile desde Mendoza

La transformación no responde a una suba abrupta en las góndolas chilenas sino, principalmente, a un cambio en la estructura de precios de Argentina, donde las bajas impositivas, la mayor competencia y la apertura de importaciones redujeron de manera marcada los valores finales .

Durante años, Chile fue sinónimo de ahorro para quienes buscaban celulares, televisores, zapatillas de primeras marcas y pequeños electrodomésticos. La diferencia podía alcanzar el 30% o incluso superar ese margen , lo que justificaba viajes, gastos en combustible, comidas y, en muchos casos, noches de alojamiento.

Ese escenario se desarmó progresivamente a lo largo de los últimos meses. Comerciantes y viajeros coinciden en que los precios chilenos se mantuvieron relativamente estables, mientras que los argentinos registraron caídas significativas, en algunos rubros de hasta el 50% .

La tecnología es el ejemplo más claro. Smartphones, televisores y productos electrónicos que antes marcaban una brecha amplia hoy muestran valores casi calcados a ambos lados de la cordillera. A esto se suma una ventaja estructural del mercado argentino: la posibilidad de financiar compras en cuotas, un factor que termina de inclinar la balanza a favor del consumo local cuando los precios son similares.

Indumentaria y calzado también perdieron su atractivo como “gancho” de los tours de compras. Viajeros que recorrieron centros comerciales chilenos remarcan que las zapatillas deportivas de marcas líderes ya no presentan diferencias relevantes y que, en muchos casos, el ahorro no compensa los costos logísticos del viaje. Con márgenes tan ajustados, la ecuación deja de cerrar.

Compras en Chile

La baja impositiva en la Argentina

El cambio se profundizará desde el 15 de enero con la entrada en vigencia de una nueva reducción impositiva en Argentina. La quita de aranceles de importación a celulares, televisores y otros electrodomésticos, junto con la baja de impuestos a productos ensamblados en Tierra del Fuego, promete seguir empujando hacia abajo los precios locales. El Decreto 333/2025 completa un proceso de desgravación que comenzó en 2025 y que apunta a igualar, e incluso mejorar, los valores frente a los mercados vecinos.