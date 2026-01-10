Desde este sábado aumenta un 50% uno de los peajes clave para llegar a las playas de Chile desde Mendoza

En un contexto donde miles de mendocinos ya disfrutan de sus vacaciones en Chile , y otros esperan el cambio de quincena para emprender su viaje, se ha informado una nueva actualización tarifaria en peajes sobre la Ruta 60 del país vecino.

De optar por el camino más rápido, es decir, directo por la ruta 60 en Chile, habrá que pagar cuatro peajes de ida (tres de ellos en Chile) y cuatro de vuelta.

Este incremento de precios afecta directamente a aquellos que optan por vía terrestre en vehículo particular , un clásico para quienes residen en Mendoza .

La concesionaria Autopista de Los Andes S.A. anunció la suba en las tarifas de peaje sobre la Ruta 60-CH , el paso vial más directo entre Mendoza y la Región de Valparaíso. El ajuste entra en vigencia este sábado 10 de enero y alcanza a autos particulares y a todo tipo de vehículos que circulen por el corredor internacional. Según informó, los nuevos valores estarán vigentes hasta el 9 de enero de 2027.

De acuerdo a información otorgada por medios chilenos, la modificación en los costos corresponde a la variación de 3,4% del Índica de Precios al Consumidor (IPC), informada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Peaje más caro en horas pico

El cambio principal se dará en la Plaza de Peaje Troncal Quillota, parada obligatoria para los vehículos argentinos tras cruzar la cordillera. Para autos y camionetas, el valor del peaje en horario punta ascenderá a $8.050 pesos chilenos, aproximadamente $13.360 pesos argentinos, fuerte aumento respecto de la tarifa anterior.

Hasta el día de la fecha, el peaje para autos en horario normal tenía un costo de $5.350 pesos chilenos, $8.880 argentinos. Con la nueva tarifa, la diferencia será de $2.700 CLP, $4.480 argentinos, lo que implica un incremento del 50,5% solo en concepto de peaje aplicado específicamente al horario de mayor demanda.

El horario punta variará de acuerdo al sentido de circulación y a la temporada.

Hacia la costa chilena, se los viernes por la tarde y los sábados al mediodía durante la temporada alta. En fines de semana largos, se extenderá también al lunes de regreso.

Hacia Argentina, el mayor costo se concentrará en domingos, especialmente entre las 17 y las 21, momentos de mayor flujo turístico.

Cabe remarcar que los peajes se pagan en efectivo, solo algunas casillas aceptan pago con tarjetas de débito y crédito por ase es recomendable llevar dinero local.

Este aumento repentino cambio el panorama sobre el costo total de viajar a Chile desde Mendoza. A la hora de hacer el presupuesto, hay que tener en cuenta tanto el precio de los peajes en Chile, como el del combustible para el vehículo particular, costos de alojamiento, comidas, entre otros.