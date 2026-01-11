Se esperan tormentas de granizo cada vez más severas

Los daños reiterados por granizo en ciertos distritos del Sur mendocino reabrieron el debate sobre la importancia de aplicar medidas de protección, como la malla antigranizo , o de reconvertirse a otros cultivos , que sean menos susceptibles al daño, ya sea porque se cosechan antes de la temporada de tormentas , o porque su recolección es más frecuente, como las pasturas.

Juan Rivera, doctor en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos , sostuvo que el sistema de lucha activa contra el granizo, a partir de la siembra de nubes “no tiene evidencia científica que demuestre una disminución estadísticamente significativa del tamaño del granizo ni de la frecuencia de ocurrencia de este fenómeno”.

“Con lo cual la efectividad está sujeta a una decisión política”, planteó el investigador independiente del Conicet, que trabaja en el Ianigla (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales).

En cuanto al motivo por el que en Mendoza se producen tormentas de granizo tan dañinas, explicó que “las condiciones ambientales y la interacción con la topografía proporcionan condiciones ideales en la región central de Argentina , que hacen que, en la temporada cálida (octubre a marzo), el incremento en la temperatura , junto con el aporte de humedad desde el centro de Sudamérica y el océano Atlántico, favorezcan, en condiciones de inestabilidad, la ocurrencia de tormentas severas , que en muchos casos generan granizo de gran tamaño ”.

Sobre la probabilidad de que estas tormentas se tornen más severas y frecuentes por el cambio climático, Rivera detalló que hay diversos estudios globales que vinculan ambos factores. Sumó que el último informe del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático) indica que la frecuencia de ocurrencia de eventos de precipitaciones extremas se incrementó en las últimas décadas .

Y que esto se relaciona con un aumento en la temperatura global, que favorece un incremento en la humedad en la atmósfera. “Ese vapor de agua, junto con mayores temperaturas en los meses cálidos como consecuencia del calentamiento global, son el combustible para el desarrollo de tormentas potencialmente severas”, precisó.

¿Es de esperar granizo de mayor tamaño?

Aún más, indicó que, en el caso particular del granizo, se observa una relación directa entre el incremento en la temperatura global y la frecuencia de ocurrencia de caída de “piedra” de gran tamaño. Esto, porque las corrientes ascendentes dentro de las tormentas son cada vez más intensas y permiten que el granizo incremente su diámetro.

“Incluso, las proyecciones dan cuenta de que existe una dependencia directa entre mayores emisiones de gases de efecto invernadero y mayor diámetro de granizo”, advirtió. Esto presenta un panorama que obliga a revisar el sistema productivo, ya que todo apunta a que, lejos de tratarse de fenómenos esporádicos, las tormentas severas serán más frecuentes y dañinas en los próximos años.