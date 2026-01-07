Breve y feroz: temporal castigó a Santa Rosa y dejó un paisaje de daños y preocupación

Un viento áspero que llegó sin demasiados preámbulos, un cielo que se cerró rápido y un estruendo de granizo que golpeó tierra, techos, cultivos y árboles. En apenas veinte minutos, la tarde del martes 6 de enero quedó marcada en Santa Rosa por un fenómeno climático tan breve como devastador , que combinó intensas precipitaciones de piedra con ráfagas de viento cercanas a los 50 km/h y que terminó dejando calles cortadas, árboles caídos, daños eléctricos y, sobre todo, un duro impacto en la producción agrícola.

Según el informe de Defensa Civil del departamento, el evento comenzó alrededor de las 17.20 y se concentró especialmente en cuatro zonas: La Costa, la Villa Cabecera, Las Trincheras y Catitas Vieja . Allí se vivió el núcleo de la tormenta , que descargó su fuerza en un lapso breve pero suficiente como para alterar la tarde, interrumpir servicios y generar un escenario de preocupación, especialmente entre productores y contratistas.

El recuento inicial realizado por Defensa Civil revela la magnitud del impacto: entre 25 y 30 árboles de gran porte fueron derribados por el viento , muchos de ellos en vías públicas, plazas y sectores urbanos. Algunos históricos ejemplares de la plaza departamental resultaron dañados, situación que obligó a la intervención de Recursos Naturales para evaluar si corresponde retirarlos o intentar su preservación debido a su valor patrimonial.

El viento también derribó seis postes del tendido eléctrico, lo que provocó cortes parciales de energía y dejó sectores del departamento con suministro inestable durante algunas horas. Hubo además arterias urbanas y caminos rurales obstruidos, tanto por caída de ramas como por acumulación de granizo, dificultando la circulación y obligando a trabajar de inmediato para garantizar accesos seguros.

Desde el primer momento, Defensa Civil activó el protocolo de emergencia: relevamiento de daños, coordinación con áreas municipales, señalización de zonas peligrosas por cables caídos o árboles inestables y despeje preventivo de calles. “Se destaca lo rápido del fenómeno y la intensidad concentrada en pocos minutos. Apenas tuvimos datos certeros se emitieron las alertas, y creemos que eso evitó incidentes mayores, sobre todo por la circulación de personas”, explicó Helvio Suárez , responsable del área.

El golpe más duro: la producción afectada

Sin embargo, el corazón del daño se siente en el campo. La tormenta impactó precisamente en la zona donde se concentra buena parte de la producción agrícola del departamento, con fuerte presencia de viñedos y cultivos diversos. Allí, el granizo fue implacable y dejó un panorama que todavía se está cuantificando, pero que ya se percibe “desolador para varios productores y contratistas”, según admitió Suárez.

El granizo destruido en minutos el trabajo de meses. Racimos heridos, plantas golpeadas, estructuras dañadas. La evaluación fina de las pérdidas llevará días, pero el ánimo ya refleja preocupación y tensión en un sector que carga con múltiples dificultades y que vuelve a quedar expuesto a la violencia de los eventos climáticos.

Defensa Civil y las áreas productivas del municipio continúan realizando relevamientos, en contacto directo con los damnificados para registrar daños y analizar posibles mecanismos de acompañamiento. “Se sigue trabajando en este momento. El seguimiento a los productores afectados es prioritario”, indicaron desde el área.

Coordinación y presencia del Municipio

Durante todo el operativo, la intendenta Flor Destéfanis se mantuvo en contacto permanente con los equipos de emergencia, solicitando informes actualizados y articulando recursos para la asistencia. La coordinación institucional fue clave para acelerar respuestas, ordenar el trabajo y garantizar seguridad mientras el fenómeno se desarrollaba y en las horas posteriores.

Con el evento ya finalizado, las tareas continúan: revisión de estructuras, detección de árboles que quedaron inestables y podrían representar riesgo, normalización del tendido eléctrico y acompañamiento a vecinos y productores afectados. La atención ahora se concentra tanto en la reconstrucción inmediata como en la evaluación más profunda de las consecuencias productivas.

Minutos que cambian el paisaje

Lo que queda en Santa Rosa tras el temporal es una estampa reconocible para quienes habitan zonas rurales: la fuerza imprevisible del clima y la fragilidad de lo construido ante fenómenos cada vez más bruscos, más repentinos y más intensos. La tarde se quebró en veinte minutos, pero ese breve lapso será recordado durante mucho más tiempo por quienes vieron caer árboles que parecían eternos, por quienes se quedaron sin luz, por quienes perdieron parte de su trabajo y por quienes hoy recorren sus fincas intentando medir el daño.

Mientras las cuadrillas siguen trabajando, el departamento comienza lentamente a ordenar lo que la tormenta desordenó. Queda el registro de una respuesta rápida, la certeza de daños importantes y la sensación, compartida por muchos, de que el clima vuelve a poner a prueba la resistencia de una comunidad que, una vez más, deberá reconstruir a la misma velocidad con la que la naturaleza mostró su fuerza.