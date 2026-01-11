Cuyo Minero 2026: El inicio de una era estratégica para la minería regional

Los Andes y Diario de Cuyo lanzaron una nueva edición del suplemento Cuyo Minero.

Con la llegada del 2026, Los Andes y Diario de Cuyo presentan una nueva edición de Cuyo Minero, el suplemento que se ha consolidado como la hoja de ruta para entender el presente y futuro de la industria extractiva en Argentina. En un contexto de transformación global, esta publicación ofrece un análisis exhaustivo sobre cómo las provincias cuyanas se han convertido en el eje estratégico del crecimiento nacional.

Un balance positivo con realidades heterogéneas Argentina llega a este nuevo año habiendo consolidado su perfil minero, ampliando significativamente su cartera de proyectos avanzados. Este impulso no es casual: los informes técnicos favorables y las primeras aprobaciones bajo el marco del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) han dado un nuevo aire a la actividad.

Sin embargo, el sector advierte que el panorama es heterogéneo. El inicio de 2026 encuentra a cada provincia y a cada mineral en puntos de partida distintos. Mientras que el oro y la plata mantienen su vigencia, el litio y el cobre trazan sus propias curvas de desarrollo influenciadas por dos factores clave:

Precios internacionales: Que definieron la agenda global y condicionaron las decisiones locales.

Avances acumulados: La capacidad de los proyectos para avanzar incluso antes de que los vientos macroeconómicos fueran favorables. Descargá el suplemento aquí