11 de enero de 2026 - 00:00

Cuyo Minero 2026: El inicio de una era estratégica para la minería regional

Los Andes y Diario de Cuyo lanzaron una nueva edición del suplemento Cuyo Minero.

Tapa Cuyo Minero
Por Redacción

Con la llegada del 2026, Los Andes y Diario de Cuyo presentan una nueva edición de Cuyo Minero, el suplemento que se ha consolidado como la hoja de ruta para entender el presente y futuro de la industria extractiva en Argentina. En un contexto de transformación global, esta publicación ofrece un análisis exhaustivo sobre cómo las provincias cuyanas se han convertido en el eje estratégico del crecimiento nacional.

Leé además

caterwest: un ano estrategico para un futuro sostenible

Caterwest: un año estratégico para un futuro sostenible

Por Redacción
Cordillera sanjuanina. Una de las grandes minas de cobre y oro encontradas recientemente en el distrito Vicuña, en la provincia de San Juan.

Argentina define su perfil minero con un crecimiento heterogéneo y algo más de exportación

Por Carolina Putelli

Un balance positivo con realidades heterogéneas

Argentina llega a este nuevo año habiendo consolidado su perfil minero, ampliando significativamente su cartera de proyectos avanzados. Este impulso no es casual: los informes técnicos favorables y las primeras aprobaciones bajo el marco del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) han dado un nuevo aire a la actividad.

Sin embargo, el sector advierte que el panorama es heterogéneo. El inicio de 2026 encuentra a cada provincia y a cada mineral en puntos de partida distintos. Mientras que el oro y la plata mantienen su vigencia, el litio y el cobre trazan sus propias curvas de desarrollo influenciadas por dos factores clave:

  • Precios internacionales: Que definieron la agenda global y condicionaron las decisiones locales.

  • Avances acumulados: La capacidad de los proyectos para avanzar incluso antes de que los vientos macroeconómicos fueran favorables.

Descargá el suplemento aquí

Cuyo Minero 11-01-2026
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

argentina frente a un desafio minero clave

Argentina frente a un desafío minero clave

Por Marita Ahumada
Exploración de cobre en la mina Cerro Amarillo. Prensa Gobierno

Cómo arranca la temporada de exploración minera en el Sur mendocino

Por Sandra Conte
El presidente Javier Milei recibió a directivos de Vicuña Corp. para repasar el estado de avance y las inversiones previstas en el proyecto de cobre en San Juan

Milei recibió a empresarios del proyecto Vicuña por las inversiones en cobre en San Juan

Por Redacción Economía
La producción minera creció en noviembre impulsada por el crudo y los minerales industriales.

La producción minera creció 1,8% interanual en noviembre, según el Indec

Por Redacción Economía