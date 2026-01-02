Peajes de Mendoza a Viña del Mar: cuánto sale viajar en auto y cargar el tanque de combustible

Pese al temor de esta temporada por la inseguridad, Chile es el destino preferido de los mendocinos para disfrutar las vacaciones de verano. Además de las playas cercanas, en este 2026 continúa la conveniencia de precios en ropa, calzado y tecnología.

Más "autocuidado" y menos robos que en 2024: qué dicen en Chile sobre los ataques a los argentinos

La app de los argentinos para pagar en Chile: se evita el 30% de recargo y sale más barato

Así, Viña del Mar es la ciudad predilecta por estar apenas a unos 400 kilómetros de viaje.

Sin embargo, a la hora de hacer el presupuesto , hay que tener en cuenta tanto el precio de los peajes en Chile, como el del combustible para el vehículo particular.

De optar por el camino más rápido, es decir, directo por la ruta 60 en Chile, habrá que pagar cuatro peajes de ida (tres de ellos en Chile) y cuatro de vuelta .

Atención viajeros: esto te podés gastar un día en la playa de Reñaca

Pero en caso de elegir el camino internacional (“antiguo”) , que recorre el centro de Los Andes y otras localidades como Valle Alegre, San Rafael, El Porvenir, Curimón, Panquehue y Lo Campo , se puede ahorrar plata: habrá tres peajes de ida (dos en Chile) y tres de vuelta.

Al momento de publicación de esta nota, cada 1.000 pesos argentinos, las “cuevas” entregan unos 1.600 chilenos. Siempre el peaje se paga en efectivo.

En el mapa podés ver que en amarillo figura el peaje Panquehue, sólo se paga ida y vuelta si viajás por la ruta 60 (más rápida y segura).

Por último, en violeta figura el peaje de Guardia Vieja, sobre la ruta 60 antes de los Caracoles, que sólo se abona a la vuelta a Mendoza.

Peaje Quillota, Chile Peaje Quillota, Chile

VIAJE DE IDA MENDOZA-VIÑA DEL MAR

1. Peaje Las Cuevas (Argentina)

Ubicado sobre la ruta 7, justo antes del túnel Cristo Redentor. De ida, Gendarmería cobra un valor de $300.

2. Peaje Panquehue

Se encuentra sobre la ruta 60, la "nueva" y rápida para viajar por Chile. Sale 2.150 pesos chilenos ($3.440).

3. Peaje Las Vegas

Es el peaje que está en la ruta 5 después de salir de la 60.

En horario normal, cuesta por cada automóvil 2.800 chilenos, es decir que, al cambio de hoy, se traduce a 4.480 pesos argentinos.

4. Peaje Lateral Quillota Poniente

Está emplazado sobre la autopista Los Andes (o ruta 60) en el desvío a la ruta 64 camino a Concón.

Sale en horario “normal” 2.850 chilenos, es decir, 4.560 pesos argentinos.

Total en pesos chilenos: 9.090 (ida)

Embed

VIAJE DE VUELTA VIÑA DEL MAR-MENDOZA

1. Peaje Lateral Quillota: 2.850 pesos chilenos

2. Peaje Las Vegas: 2.800 pesos chilenos

3. Peaje Panquehue: 3.440 pesos chilenos

3. Peaje Guardia Vieja: 3.300 pesos chilenos ($5.280)

Total en pesos chilenos: 12.390 (vuelta)

Cuánto se gasta de nafta de Mendoza a Viña del Mar en enero de 2026

Para viajar de Mendoza a Viña del Mar, Reñaca o Concón se debe completar un trayecto terrestre de unos 400 kilómetros, a través del paso Cristo Redentor.

Comúnmente, se estima un gasto de 8 litros de combustible por cada 100 kilómetros recorridos.

Para la ida desde Mendoza, el litro de nafta súper en YPF cuesta en promedio $1.600, por lo que 32 litros son $51.200; en tanto que, para la vuelta, el precio en Viña de la bencina 95 ronda 1.180 pesos chilenos por litro (unos $1.900).