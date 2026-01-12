Gracias a los mendocinos: el insólito deporte que volvió a ponerse de moda en Reñaca

Se parece al vóley y al fútbol tenis, pero es más divertido y fácil de jugar. El spikeball volvió a ponerse de moda entre los argentinos, mayormente de Mendoza, que copan las playas de Viña del Mar y Reñaca en este verano 2026.
En caso de comprar el juego, tiene un precio accesible. Es fácil de llevar. Pueden jugar hasta cuatro personas.
La escena se repite sobre la arena caliente de Reñaca: grupos de amigos formando un círculo perfecto, movimientos rápidos, reflejos, gritos de celebración que llaman la atención de quienes pasan caminando. Más de uno frena, mira un rato y trata de entender las reglas. Otros preguntan directamente.
Si bien el juego puede ser desconocido para muchos, ya fue furor en otros veranos.
En la playa chilena ya son varios los grupos que, en distintos horarios del día, arman su cancha improvisada y se entregan a este deporte que mezcla agilidad, coordinación y velocidad, con una pelota que va y viene a ras del suelo, reportó el medio local Soy Chile.
Es fácil de aprender, no requiere demasiada preparación y se adapta sin problemas a la arena, al pasto o incluso al cemento.
En el centro se coloca una pequeña plataforma circular cubierta por una red elástica.
Alrededor se ubican al menos cuatro jugadores, divididos en dos equipos. El objetivo es golpear la pelota para que rebote una sola vez en la red y salga disparada, obligando al rival a responder.
Cada equipo puede dar hasta tres toques antes de devolverla, y el juego se desarrolla en 360 grados, lo que obliga a moverse constantemente alrededor del set y vuelve cada punto impredecible.
Aunque muchos lo descubren recién ahora, el Spikeball no es una moda nueva.
Fue creado en 1989 por Jeff Knurek, pero en sus primeros años pasó casi desapercibido. Recién a partir de 2008 empezó a crecer con fuerza, especialmente en Estados Unidos y Europa, donde ya cuenta con ligas, torneos y campeonatos oficiales.
Según el portal web de la tienda Ripley, para un Spikeball se debe pagar desde 37.990 pesos chilenos, es decir, unos 43 dólares.