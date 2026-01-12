Gracias a los mendocinos: el insólito deporte que volvió a ponerse de moda en Reñaca

En caso de comprar el juego, tiene un precio accesible. Es fácil de llevar. Pueden jugar hasta cuatro personas.

Spikeball: el deporte favorito que los mendocinos volvieron a imponer en Reñaca

Se parece al vóley y al fútbol tenis, pero es más divertido y fácil de jugar. El spikeball volvió a ponerse de moda entre los argentinos, mayormente de Mendoza, que copan las playas de Viña del Mar y Reñaca en este verano 2026.

La escena se repite sobre la arena caliente de Reñaca: grupos de amigos formando un círculo perfecto, movimientos rápidos, reflejos, gritos de celebración que llaman la atención de quienes pasan caminando. Más de uno frena, mira un rato y trata de entender las reglas. Otros preguntan directamente.

Si bien el juego puede ser desconocido para muchos, ya fue furor en otros veranos.

En la playa chilena ya son varios los grupos que, en distintos horarios del día, arman su cancha improvisada y se entregan a este deporte que mezcla agilidad, coordinación y velocidad, con una pelota que va y viene a ras del suelo, reportó el medio local Soy Chile.

Es fácil de aprender, no requiere demasiada preparación y se adapta sin problemas a la arena, al pasto o incluso al cemento.