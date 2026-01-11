La Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera emitió un comunicado donde informó sobre el estado de los pasos que unen a Mendoza con Chile.

El estado actualizado del Paso Cristo Redentor y Pehuenche: precaución por trabajos de reparación.

Las autoridades aduaneras renovaron este domingo el estado actualizado de los pasos internacionales que conectan Mendoza con Chile.

Tanto el Paso Cristo Redentor como el Paso Pehuenche se encuentran habilitados para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación.

Según el comunicado oficial, el Paso Internacional Cristo Redentor está operativo sin restricciones, lo que permite el tránsito normal de autos particulares, transporte de cargas y ómnibus. No obstante, recomendaron verificar siempre el estado del paso antes de emprender viaje, especialmente ante posibles cambios climáticos en la alta montaña.

Para consultar la información actualizada, los viajeros pueden ingresar al sitio web del Gobierno nacional o descargar la aplicación móvil PasAR, que brinda datos en tiempo real sobre el estado del Sistema Integrado Cristo Redentor (PISCR).

Paso Pehuenche: horarios y precauciones En cuanto al Paso Pehuenche, que une el sur de Mendoza con la región del Maule en Chile, también se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos. Las autoridades recordaron que el cruce funciona con horarios específicos: