Domingo de calor en Mendoza: de cuánto será la temperatura máxima de hoy. 

Contingencias Climáticas anticipó un día caluroso con aumento de la temperatura. Además, habrá tormentas aisladas hacia la noche.
Tras un sábado caluroso, pero agradable, con una máxima que se ubicó en los 29°C, este domingo en Mendoza habrá un ascenso térmico importante. El termómetro alcanzará los 35°C, en una jornada ideal para actividades al aire libre y pileta.
Según informó Contingencias Climáticas, el domingo se presentará caluroso, con nubosidad variable, vientos moderados del noreste y tormentas aisladas hacia la noche. En tanto, la cordillera permanecerá parcialmente nublada. La temperatura mínima será de 21°C.
Por el momento, el Servicio Meteorológico Nacional no emitió alertas por tormentas para la provincia.
El lunes continuará el calor. Se espera una jornada calurosa, con nubosidad variable, tormentas aisladas y vientos moderados del sector sur. En cordillera, el cielo estará parcialmente nublado. La máxima será de 34°C y la mínima de 23°C.
Para el martes el panorama será similar pero con descenso de la temperatura debido al ingreso de un frente frío. El día estará inestable, con nubosidad variable, vientos algo fuertes del sur y precipitaciones en cordillera. La máxima está pronosticada en 33°C y la mínima en 23°C.