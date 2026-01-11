11 de enero de 2026 - 08:50

Domingo de calor en Mendoza: de cuánto será la temperatura máxima de hoy

Contingencias Climáticas anticipó un día caluroso con aumento de la temperatura. Además, habrá tormentas aisladas hacia la noche.

Domingo de calor en Mendoza: de cuánto será la temperatura máxima de hoy.&nbsp;

Domingo de calor en Mendoza: de cuánto será la temperatura máxima de hoy. 

Foto:

Prensa Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Tras un sábado caluroso, pero agradable, con una máxima que se ubicó en los 29°C, este domingo en Mendoza habrá un ascenso térmico importante. El termómetro alcanzará los 35°C, en una jornada ideal para actividades al aire libre y pileta.

Leé además

Sigue la intensa búsqueda a una mujer desaparecida en el Zanjón de los Ciruelos.

Intenso operativo en Mendoza: continúa el rastrillaje en el Zanjón de los Ciruelos por una mujer desaparecida

Por Redacción Sociedad
El pronóstico para este domingo en Mendoza

Continúa el calor sofocante y aumenta la máxima en Mendoza: el pronóstico para este domingo

Por Redacción Sociedad

Según informó Contingencias Climáticas, el domingo se presentará caluroso, con nubosidad variable, vientos moderados del noreste y tormentas aisladas hacia la noche. En tanto, la cordillera permanecerá parcialmente nublada. La temperatura mínima será de 21°C.

Por el momento, el Servicio Meteorológico Nacional no emitió alertas por tormentas para la provincia.

mapa_alertas (3)
Para este domingo 11 de enero no hay alertas por tormentas en Mendoza.&nbsp;

Para este domingo 11 de enero no hay alertas por tormentas en Mendoza.

El inicio de la semana:

El lunes continuará el calor. Se espera una jornada calurosa, con nubosidad variable, tormentas aisladas y vientos moderados del sector sur. En cordillera, el cielo estará parcialmente nublado. La máxima será de 34°C y la mínima de 23°C.

Para el martes el panorama será similar pero con descenso de la temperatura debido al ingreso de un frente frío. El día estará inestable, con nubosidad variable, vientos algo fuertes del sur y precipitaciones en cordillera. La máxima está pronosticada en 33°C y la mínima en 23°C.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Vuelve el calor en Mendoza: se esperan altas temperaturas para este fin de semana. 

Vuelve el calor a Mendoza: de cuánto será la temperatura máxima este sábado

Por Redacción Sociedad
El pronóstico para este sábado en Mendoza

Tras varios días agradables, vuelve el calor insoportable a Mendoza: a cuánto llegará la máxima este sábado

Por Redacción Sociedad
Alerta por calor intenso en Mendoza

La mala noticia confirmada en el tiempo después del alivio y las lluvias

Por Redacción Sociedad
Plaza San Martín, Mendoza.

Regresa el "calor intenso" a Mendoza y la máxima rozará los 35°C: el tiempo para este viernes

Por Redacción Sociedad