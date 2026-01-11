Contingencias Climáticas anticipó un día caluroso con aumento de la temperatura. Además, habrá tormentas aisladas hacia la noche.

Domingo de calor en Mendoza: de cuánto será la temperatura máxima de hoy.

Tras un sábado caluroso, pero agradable, con una máxima que se ubicó en los 29°C, este domingo en Mendoza habrá un ascenso térmico importante. El termómetro alcanzará los 35°C, en una jornada ideal para actividades al aire libre y pileta.

Según informó Contingencias Climáticas, el domingo se presentará caluroso, con nubosidad variable, vientos moderados del noreste y tormentas aisladas hacia la noche. En tanto, la cordillera permanecerá parcialmente nublada. La temperatura mínima será de 21°C.

Por el momento, el Servicio Meteorológico Nacional no emitió alertas por tormentas para la provincia.

mapa_alertas (3) Para este domingo 11 de enero no hay alertas por tormentas en Mendoza. El inicio de la semana: El lunes continuará el calor. Se espera una jornada calurosa, con nubosidad variable, tormentas aisladas y vientos moderados del sector sur. En cordillera, el cielo estará parcialmente nublado. La máxima será de 34°C y la mínima de 23°C.