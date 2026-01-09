La mala noticia confirmada en el tiempo después del alivio y las lluvias

Vuelve el intenso calor en Mendoza con temperaturas cercanas a los 40°C.

Después del alivio, las lluvias y el jueves fresco, Mendoza retomará los días de intenso calor, con un pico de 38°C el domingo.

El pronóstico del tiempo emitido por la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica para este viernes: "Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Parcial nublado en cordillera. Mejoran las condiciones meteorológicas". Tras una mínima de 17°C, la máxima alcanzará los 32°C en horas de la tarde.

Durante el fin de semana, las máximas irán in crescendo hasta rozar los 40°C.

"Caluroso con nubosidad variable, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera", indica el reporte para este sábado, con una mínima de 19°C y una máxima de 35°C.