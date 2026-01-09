Tras varios días agradables, vuelve el calor insoportable a Mendoza: a cuánto llegará la máxima este sábado

El pronóstico del tiempo indica una jornada calurosa con nubosidad variable y buen tiempo en la zona de cordillera.

El pronóstico para este sábado en Mendoza

Para este sábado 10 de enero está pronosticada una jornada calurosa con nubosidad variable y tormentas aisladas en Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Luego de algunos días con jornadas frescas acompañadas de lluvias, para este sábado volverá el calor insoportable característico de esta época del año. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 33°C y la mínima será de 19°C.

Por otro lado, en la zona de cordillera anticipan una jornada poco nublada. El Paso Cristo Redentor continúa habilitado durante las 24 horas en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

Pronóstico extendido en Mendoza De cara al domingo pronostican una jornada aún más calurosa con nubosidad variable y tormentas aisladas hacia la noche en el sur provincial. La máxima será de 37°C y la mínima de 21°C.