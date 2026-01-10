10 de enero de 2026 - 08:30

Vuelve el calor a Mendoza: de cuánto será la temperatura máxima este sábado

Luego de los días de lluvias, el pronóstico del tiempo indica que vuelven las altas temperaturas este fin de semana con un calor intenso.

Vuelve el calor en Mendoza: se esperan altas temperaturas para este fin de semana. 

Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este finde de semana, Mendoza retomará los días de intenso calor. Luego de un breve descanso, la temperatura volverá a subir estos días y alcanzará un pico de 37°C el domingo.

Para este sábado, el pronóstico del tiempo indica una jornada calurosa con nubosidad variable. Se esperan tormentas aisladas durante el día y nubosidad parcial en zona de cordillera. La mínima será de 19°C y una máxima de 33°C.

Pronóstico extendido en Mendoza

En cuanto al domingo, será el día más caluroso del fin de semana. Se advierten grandes subas de temperaturas y tormentas aisladas hacia la noche en el sur provincial, vientos moderados del noreste. Parcial nublado en cordillera. La máxima alcanzará los 37°C y la mínima será de 21°C.

En tanto el lunes traerá un leve descenso de la temperatura, aunque persistirá el calor. Se mantiene la probabilidad de tormentas aisladas durante la jornada. La máxima será de 34°C y la mínima de 23°C.

