Vuelve el calor a Mendoza: de cuánto será la temperatura máxima este sábado

Luego de los días de lluvias, el pronóstico del tiempo indica que vuelven las altas temperaturas este fin de semana con un calor intenso.

Este finde de semana, Mendoza retomará los días de intenso calor. Luego de un breve descanso, la temperatura volverá a subir estos días y alcanzará un pico de 37°C el domingo.

Para este sábado, el pronóstico del tiempo indica una jornada calurosa con nubosidad variable. Se esperan tormentas aisladas durante el día y nubosidad parcial en zona de cordillera. La mínima será de 19°C y una máxima de 33°C.

Pronóstico extendido en Mendoza En cuanto al domingo, será el día más caluroso del fin de semana. Se advierten grandes subas de temperaturas y tormentas aisladas hacia la noche en el sur provincial, vientos moderados del noreste. Parcial nublado en cordillera. La máxima alcanzará los 37°C y la mínima será de 21°C.