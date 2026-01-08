La planta casi indestructible que sobrevive al calor extremo y es ideal para quienes se olvidan de regar

Ideal para principiantes y viajeros, esta planta se adapta a la falta de agua y luz, convirtiéndose en la reina de la supervivencia veraniega.

La Sansevieria, conocida popularmente como lengua de suegra o espada de San Jorge, es una de las especies de planta más buscadas para decorar interiores modernos. Su fama radica en una resistencia asombrosa que le permite prosperar en condiciones extremas de calor y sequía, siendo la solución definitiva para quienes buscan verde sin complicaciones.

Un origen desértico que explica su fortaleza Originaria de los desiertos áridos de África occidental, la Sansevieria ha evolucionado para almacenar recursos y sobrevivir donde otras especies mueren. Esta herencia genética le permite pasar semanas, e incluso meses durante el verano, sin necesidad de riego constante, especialmente si se encuentra en ambientes interiores con luz indirecta. Desde 2017, estudios genéticos la han incluido dentro del género Dracaena, destacando sus hojas rígidas y erguidas en forma de espada que le dan un toque exótico y contemporáneo a cualquier rincón.

image Más allá de su estética, esta planta es un verdadero pulmón para el hogar. A diferencia de la mayoría de los vegetales que liberan oxígeno solo durante el día, la Sansevieria tiene la capacidad única de abrir sus estomas por la noche para absorber dióxido de carbono y liberar oxígeno. Este fenómeno la convierte en una compañera excelente para el dormitorio, sumado a su capacidad comprobada para eliminar toxinas químicas del aire, como el formaldehído y el benceno, mejorando notablemente la calidad ambiental en espacios cerrados.

El arte de no regar: cuidados básicos y errores a evitar para cuidar esta planta A pesar de su fama de "indestructible", el cuidado de la Sansevieria se basa en una regla de oro: menos es más. El mayor error de los aficionados es el exceso de riego, que constituye su principal causa de muerte. Al ser una planta rústica, solo necesita agua cuando el sustrato se ha secado totalmente; de lo contrario, la humedad acumulada provoca la pudrición de sus raíces. En invierno, este requisito es aún menor, llegando a prescindir casi totalmente de hidratación manual.

image Para mantenerla sana, es vital elegir un sustrato que drene bien, como el utilizado para cactus y suculentas, evitando encharcamientos en el plato de la maceta. Si notás que las hojas se ponen blandas o caídas desde la base, es una señal clara de que estás regando demasiado. Por el contrario, si las hojas lucen pálidas o amarillentas, la planta podría estar pidiendo un lugar con mejor iluminación solar.

Aunque tolera temperaturas de entre 13 y 24 °C, es importante recordar que no resiste las heladas persistentes, por lo que debe protegerse si se cultiva en exteriores durante el invierno. Su crecimiento es lento, pero su fidelidad y resistencia compensan con creces cualquier espera.