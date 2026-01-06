El mal humor por el calor tiene nombre: qué dice la psicología

Cuando la temperatura aumenta y el calor se vuelve insoportable, la paciencia se acorta, la irritabilidad aumenta y situaciones menores generan reacciones desmedidas. No es casual ni falta de autocontrol: la psicología identifica este fenómeno y explica por qué ocurre y cómo reducir su impacto. La ciencia es clara al respecto y le puso nombre.
Los especialistas lo llaman irritabilidad inducida por el calor, un estado psicológico asociado al estrés térmico que afecta directamente al humor, la tolerancia emocional y la conducta social.
Qué es la irritabilidad por calor y por qué afecta el estado de ánimo
Desde la psicología y la neurociencia, se explica que las altas temperaturas funcionan como un estresor ambiental. El cuerpo debe realizar un esfuerzo extra para regular su temperatura interna y ese gasto energético impacta en el cerebro.
La Asociación Americana de Psicología (APA) señala que el calor extremo incrementa la activación fisiológica y reduce la capacidad de autorregulación emocional. Esto favorece reacciones impulsivas, enojo y menor tolerancia a la frustración.
A nivel cerebral, el calor afecta el funcionamiento de la corteza prefrontal, área encargada del control de impulsos, la toma de decisiones y la regulación emocional. Cuando esta zona trabaja en condiciones subóptimas, las emociones negativas aparecen con mayor facilidad.
La psicología social también ha documentado este fenómeno. Estudios liderados por el psicólogo Craig Anderson demostraron que las temperaturas elevadas se asocian con un aumento de la irritabilidad y de conductas agresivas, incluso en personas sin antecedentes de mal manejo emocional.
Cómo se manifiesta el mal humor por altas temperaturas
Menor capacidad para frenar reacciones verbales o gestuales
Fatiga mental y dificultad para concentrarse
El cerebro prioriza la regulación corporal por sobre los procesos cognitivos
Sensación constante de incomodidad
El malestar físico se traduce en malestar emocional
Aumento del estrés y la ansiedad
El sistema nervioso permanece en estado de alerta
Por qué el calor afecta más de lo que creemos
La ciencia explica que el cuerpo interpreta el calor intenso como una amenaza. Esto activa el eje del estrés y eleva los niveles de cortisol. Cuando esa activación se mantiene durante varios días, el sistema nervioso entra en un estado de sobrecarga.
Además, el calor suele alterar el sueño, la hidratación y los hábitos alimentarios. La psicología reconoce que la falta de descanso y la deshidratación reducen aún más la regulación emocional, potenciando el mal humor.
Según la APA, el estrés térmico también disminuye la empatía y la disposición a cooperar, lo que explica por qué en épocas de altas temperaturas aumentan los conflictos interpersonales.
Cómo se “cura” la irritabilidad por calor, según la psicología
Aunque no se trata de una enfermedad, la psicología sostiene que este estado puede reducirse de manera efectiva si se interviene sobre los factores que lo desencadenan.
Regular la temperatura corporal
Ambientes ventilados, duchas tibias y ropa liviana reducen el estrés fisiológico.
Hidratación constante
El cerebro necesita agua para sostener funciones cognitivas y emocionales.
Disminuir la exigencia mental
Ajustar expectativas y ritmos durante días de calor intenso.
Evitar estímulos adicionales de estrés
Ruidos, discusiones o multitarea excesiva amplifican la irritabilidad.
Priorizar el descanso
Dormir mal potencia la respuesta emocional negativa.
Desde la psicología cognitiva se remarca que no se trata de “aguantar mejor” el calor, sino de entender que el mal humor tiene una base neuropsicológica real.