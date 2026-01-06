6 de enero de 2026 - 14:47

El mal humor por el calor tiene nombre: qué dice la psicología

La evidencia científica demuestra que el calor altera funciones cerebrales clave y aumenta la reactividad emocional.

ola de caloe
Por Daniela Leiva

Cuando la temperatura aumenta y el calor se vuelve insoportable, la paciencia se acorta, la irritabilidad aumenta y situaciones menores generan reacciones desmedidas. No es casual ni falta de autocontrol: la psicología identifica este fenómeno y explica por qué ocurre y cómo reducir su impacto. La ciencia es clara al respecto y le puso nombre.

Leé además

El cerebro lo define como un despertar espontáneo, aunque algunos estudios indican un panorama diferente.

Despertarse de golpe en la noche: el cerebro detecta 6 rasgos característicos, según la psicología

Por Redacción
Con un simple ingrediente, es posible atravesar los días más calurosos sin que las plantas del jardín sufran las consecuencias.

Cómo cuidar las plantas del jardín ante una ola de calor: el ingrediente que las protege

Por Lucas Vasquez

Los especialistas lo llaman irritabilidad inducida por el calor, un estado psicológico asociado al estrés térmico que afecta directamente al humor, la tolerancia emocional y la conducta social.

Qué es la irritabilidad por calor y por qué afecta el estado de ánimo

Desde la psicología y la neurociencia, se explica que las altas temperaturas funcionan como un estresor ambiental. El cuerpo debe realizar un esfuerzo extra para regular su temperatura interna y ese gasto energético impacta en el cerebro.

La Asociación Americana de Psicología (APA) señala que el calor extremo incrementa la activación fisiológica y reduce la capacidad de autorregulación emocional. Esto favorece reacciones impulsivas, enojo y menor tolerancia a la frustración.

A nivel cerebral, el calor afecta el funcionamiento de la corteza prefrontal, área encargada del control de impulsos, la toma de decisiones y la regulación emocional. Cuando esta zona trabaja en condiciones subóptimas, las emociones negativas aparecen con mayor facilidad.

La psicología social también ha documentado este fenómeno. Estudios liderados por el psicólogo Craig Anderson demostraron que las temperaturas elevadas se asocian con un aumento de la irritabilidad y de conductas agresivas, incluso en personas sin antecedentes de mal manejo emocional.

Calor / Tormentas / Alerta / Pronóstico / Tiempo
El tiempo para este 31 de diciembre en Mendoza.

El tiempo para este 31 de diciembre en Mendoza.

Cómo se manifiesta el mal humor por altas temperaturas

  • Baja tolerancia a la frustración
  • Situaciones cotidianas generan enojo desproporcionado.
  • Impaciencia y respuestas impulsivas
  • Menor capacidad para frenar reacciones verbales o gestuales
  • Fatiga mental y dificultad para concentrarse
  • El cerebro prioriza la regulación corporal por sobre los procesos cognitivos
  • Sensación constante de incomodidad
  • El malestar físico se traduce en malestar emocional
  • Aumento del estrés y la ansiedad
  • El sistema nervioso permanece en estado de alerta

Por qué el calor afecta más de lo que creemos

La ciencia explica que el cuerpo interpreta el calor intenso como una amenaza. Esto activa el eje del estrés y eleva los niveles de cortisol. Cuando esa activación se mantiene durante varios días, el sistema nervioso entra en un estado de sobrecarga.

Además, el calor suele alterar el sueño, la hidratación y los hábitos alimentarios. La psicología reconoce que la falta de descanso y la deshidratación reducen aún más la regulación emocional, potenciando el mal humor.

Según la APA, el estrés térmico también disminuye la empatía y la disposición a cooperar, lo que explica por qué en épocas de altas temperaturas aumentan los conflictos interpersonales.

toalla para el calor

Cómo se “cura” la irritabilidad por calor, según la psicología

Aunque no se trata de una enfermedad, la psicología sostiene que este estado puede reducirse de manera efectiva si se interviene sobre los factores que lo desencadenan.

  • Regular la temperatura corporal
  • Ambientes ventilados, duchas tibias y ropa liviana reducen el estrés fisiológico.
  • Hidratación constante
  • El cerebro necesita agua para sostener funciones cognitivas y emocionales.
  • Disminuir la exigencia mental
  • Ajustar expectativas y ritmos durante días de calor intenso.
  • Evitar estímulos adicionales de estrés
  • Ruidos, discusiones o multitarea excesiva amplifican la irritabilidad.
  • Priorizar el descanso
  • Dormir mal potencia la respuesta emocional negativa.

Desde la psicología cognitiva se remarca que no se trata de “aguantar mejor” el calor, sino de entender que el mal humor tiene una base neuropsicológica real.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

que revela de tu personalidad dejar la luz prendida en habitaciones vacias, segun la psicologia

Qué revela de tu personalidad dejar la luz prendida en habitaciones vacías, según la psicología

Por Andrés Aguilera
la psicologia destaca los tres colores que utilizan las personas con liderazgo natural

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas con liderazgo natural

Por Andrés Aguilera
Psicología y ciencia explican emociones ocultas detrás del “ok” digital sin emojis.

Qué significa responder "ok" sin emojis en los mensajes, según la psicología

Por Ignacio Alvarado
si tu cerebro se siente agotado en enero: este es el fenomeno que padeces, segun la ciencia

Si tu cerebro se siente "agotado" en enero: este es el fenómeno que padeces, según la ciencia

Por Daniela Leiva