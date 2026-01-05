Cómo cuidar las plantas del jardín ante una ola de calor: el ingrediente que las protege

Las olas de calor se están volviendo cada vez más frecuentes y prolongadas, y su impacto no solo se siente en las personas, sino también en las plantas del jardín . Hojas quemadas, tallos debilitados y flores que se marchitan antes de tiempo son algunas de las señales más comunes cuando la temperatura supera los valores habituales durante varios días consecutivos.

Aunque muchas personas concentran el cuidado en las plantas que están en macetas, las plantas que están en el suelo suelen quedar más expuestas. En estos casos, existe un recurso clave que actúa como escudo natural frente al calor extremo y ayuda a conservar la humedad del suelo.

Durante una ola de calor , las plantas atraviesan un fuerte estrés hídrico y térmico. La elevada radiación solar acelera la evaporación del agua del suelo, lo que impide que las raíces absorban la humedad necesaria para mantenerse activas.

Por eso, durante estos períodos críticos, no alcanza solo con regar más: es fundamental proteger el suelo para crear un entorno más estable que permita a las plantas resistir temperaturas extremas sin dañarse.

El mantillo es uno de los preparados más efectivos para cuidar las plantas del jardín durante una ola de calor.

Se trata de una capa de material orgánico que se coloca sobre la superficie del suelo, alrededor de las plantas.

Su función principal es actuar como aislante térmico, reduciendo el impacto del sol directo y manteniendo la humedad por más tiempo.

El mantillo puede prepararse de forma casera utilizando hojas secas, restos de césped cortado, paja, corteza de árbol triturada o compost maduro. Estos materiales, además de proteger el suelo, aportan nutrientes a medida que se descomponen.

Al aplicar una capa de entre 5 y 10 centímetros, se logra disminuir la evaporación del agua, evitar que el suelo se recaliente y proteger las raíces superficiales, que son las más sensibles al calor extremo.

Cómo preparar y aplicar correctamente el mantillo

Preparar mantillo en casa es sencillo. Se pueden recolectar hojas secas del jardín, restos de poda, césped ya seco o incluso cáscaras vegetales compostadas.

Es importante que el material esté seco y libre de plagas. Por eso, antes de colocarlo, se recomienda regar bien el suelo para que conserve humedad desde la base. Luego, se distribuye el mantillo alrededor de las plantas, sin cubrir directamente el tallo, para evitar la acumulación de humedad en esa zona. Esta capa protectora intenta reducir, principalmente, el impacto del calor, pero también limita el crecimiento de malezas y mejora la estructura del suelo con el paso del tiempo.

Frente a una ola de calor, el cuidado del jardín no necesita un riego frecuente. Proteger el suelo es clave, y el mantillo se presenta como el ingrediente natural más eficaz para conservar la humedad y reducir la temperatura.