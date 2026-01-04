Si tenés bidones de agua en casa, no los tires: 2 formas ingeniosas para darles un nuevo uso

Reciclaje. Antes de dejarlos amontonados, generando suciedad en casa, los bidones de agua pueden reutilizarse para una decoración y organización ingeniosa.

Reutilizar este material en casa es un beneficio, ya que tarda cientos de años en degradarse.

Acumular este tipo de objetos en casa es un combo de desorden y suciedad. Aunque siempre le busquemos un uso a futuro, siempre terminan en algún lugar sin sentido. Antes de descartarlos, los bidones de plástico pueden suplir dos funciones para el orden y la decoración en simples pasos y con solo un poco de pintura como objeto adicional.

El reciclaje DIY no solo ayuda al medio ambiente, también permite resolver necesidades del hogar sin gastar dinero. Con simples cortes y una decoración básica, los bidones de 5 litros pueden tener una segunda vida funcional para reorganizar el interior y el exterior de casa.

Separadores de verduras: orden, practicidad y reciclaje en la cocina Una de las formas más útiles de reutilizar bidones de agua de 5 litros es convertirlos en separadores de verduras para la cocina, la alacena o incluso la heladera. Este tipo de organizadores ayuda a mantener los alimentos clasificados, visibles y mejor conservados, evitando el desorden y el desperdicio.

Para realizar esta idea, primero hay que lavar muy bien el bidón, retirando etiquetas y restos de pegamento. Luego, con un cúter o tijera, debemos cortar el bidón de forma vertical, dejando una altura, según el uso que se le quiera dar. La base resultante funciona como un recipiente abierto, ideal para cebollas, papas, ajos o frutas. Un detalle importante es suavizar los bordes cortados. Esto puede hacerse pasando una lija fina o, con cuidado, acercando apenas el borde a una fuente de calor para que el plástico se redondee. Este paso mejora la seguridad y el acabado final. En cuanto a la decoración, se puede forrar el bidón con papel autoadhesivo, tela reciclada, hilo de yute o incluso pintarlo con acrílicos aptos para plástico. Además, podemos agregar una etiqueta escrita a mano o con marcador indeleble para identificar cada verdura. Estos separadores pueden colgarse y atornillarse sobre la pared o bien mantenerse sobre la mesada. Macetas recicladas: cómo transformar bidones en macetas para el jardín Otra opción ingeniosa es usar los bidones de 5 litros como macetas recicladas, ideales tanto para interiores como para balcones, patios o terrazas.

El plástico resistente del bidón soporta bien la humedad y los cambios de temperatura, lo que lo vuelve perfecto para este uso.

El primer paso es limpiar el bidón y realizar un corte vertical u horizontal, según el diseño deseado. Puede dejarse abierto por arriba como una maceta tradicional o recortarse un lateral para crear una maceta tipo contenedor. En la base, es fundamental hacer pequeños orificios de drenaje para evitar el exceso de agua. Luego, se puede personalizar el bidón pintándolo con colores neutros, tonos tierra o incluso dibujos simples. Otra alternativa es cubrirlo con cuerda, tela o papel reciclado, logrando un efecto decorativo que disimula por completo su origen plástico. Estas macetas son ideales para hierbas aromáticas, plantas pequeñas, suculentas o flores de estación. También pueden colgarse si se les hacen dos orificios laterales y se les pasa una cuerda resistente, creando un jardín vertical económico y sustentable. Los bidones de agua de 5 litros no son basura: son un objeto ideal para proyectos DIY simples, útiles y ecológicos. Convertirlos en separadores de verduras o macetas permite, simplemente, ordenar la casa y decorar espacios.