bandejas de cocina que se usan para servir o transportar comida suelen terminar en la basura cuando se rajan, se doblan o se manchan. Sin embargo, incluso rotas, pueden reciclarse y convertirse en piezas decorativas originales para paredes, mesas o estanterías. Con un enfoque simple y materiales básicos, pasan de descarte a objeto con diseño con un simple reciclaje.
Por qué estas bandejas sirven para decorar
Este tipo de bandejas tiene ventajas claras para llevar a cabo manualidades creativas:
Superficie amplia y liviana, fácil de intervenir
Bordes que enmarcan y ordenan la composición
Material resistente a golpes y humedad
Formatos rectangulares u ovalados que lucen bien en pared
Aunque estén rajadas, siguen siendo
perfectas como base decorativa.
Ideas estéticas para reutilizarlas
Según el estado y el tamaño, una bandeja reciclada puede transformarse en:
Cuadro decorativo, pintado o forrado
Centro de mesa con velas y objetos
Bandeja mural para llaves o cartas
Soporte para plantas chicas Base organizadora para cocina o escritorio
La clave es
no usarla como bandeja, sino como soporte visual.
Reciclaje guardá las bandejas rotas y transformalas en un maravilloso adorno para tu casa (3)
Materiales simples que vas a necesitar
Para este reciclaje no hace falta gastar dinero:
Bandeja rota o en desuso
Pintura acrílica o aerosol
Pegamento fuerte
Papel, tela, vinilo o madera fina
Ganchos o tornillos (si va a la pared)
Opcional: barniz para sellar y prolongar la vida útil.
Reciclaje guardá las bandejas rotas y transformalas en un maravilloso adorno para tu casa (1)
Cómo transformarla paso a paso Limpiala bien y eliminá restos de grasa.
Cubrí la parte dañada con
pintura o forrado.
Decidí si va a ser
objeto apoyado o colgado.
Sumá elementos simples: velas, frascos, plantas.
Colocala en un punto visible, sin sobrecargar.
Una sola bandeja bien intervenida alcanza para decorar.