2 de enero de 2026 - 14:53

Reciclaje: guardá las bandejas rotas y transformalas en un maravilloso adorno para tu casa

Las bandejas de cocina en desuso pueden reciclarse y convertirse en decoraciones creativas y manualidades para el hogar.

Por Andrés Aguilera

Las bandejas de cocina que se usan para servir o transportar comida suelen terminar en la basura cuando se rajan, se doblan o se manchan. Sin embargo, incluso rotas, pueden reciclarse y convertirse en piezas decorativas originales para paredes, mesas o estanterías. Con un enfoque simple y materiales básicos, pasan de descarte a objeto con diseño con un simple reciclaje.

Por qué estas bandejas sirven para decorar

Este tipo de bandejas tiene ventajas claras para llevar a cabo manualidades creativas:

  • Superficie amplia y liviana, fácil de intervenir

  • Bordes que enmarcan y ordenan la composición

  • Material resistente a golpes y humedad

  • Formatos rectangulares u ovalados que lucen bien en pared

Aunque estén rajadas, siguen siendo perfectas como base decorativa.

Ideas estéticas para reutilizarlas

Según el estado y el tamaño, una bandeja reciclada puede transformarse en:

  • Cuadro decorativo, pintado o forrado

  • Centro de mesa con velas y objetos

  • Bandeja mural para llaves o cartas

  • Soporte para plantas chicas

  • Base organizadora para cocina o escritorio

La clave es no usarla como bandeja, sino como soporte visual.

Materiales simples que vas a necesitar

Para este reciclaje no hace falta gastar dinero:

  • Bandeja rota o en desuso

  • Pintura acrílica o aerosol

  • Pegamento fuerte

  • Papel, tela, vinilo o madera fina

  • Ganchos o tornillos (si va a la pared)

Opcional: barniz para sellar y prolongar la vida útil.

Reciclaje guardá las bandejas rotas y transformalas en un maravilloso adorno para tu casa (1)

Cómo transformarla paso a paso

  • Limpiala bien y eliminá restos de grasa.

  • Cubrí la parte dañada con pintura o forrado.

  • Decidí si va a ser objeto apoyado o colgado.

  • Sumá elementos simples: velas, frascos, plantas.

  • Colocala en un punto visible, sin sobrecargar.

Una sola bandeja bien intervenida alcanza para decorar.

