Reciclaje: guardá las bandejas rotas y transformalas en un maravilloso adorno para tu casa

Las bandejas de cocina que se usan para servir o transportar comida suelen terminar en la basura cuando se rajan, se doblan o se manchan. Sin embargo, incluso rotas, pueden reciclarse y convertirse en piezas decorativas originales para paredes, mesas o estanterías. Con un enfoque simple y materiales básicos, pasan de descarte a objeto con diseño con un simple reciclaje.