5 de enero de 2026 - 16:51

Por qué el ajo es la solución para espantar hormigas rojas en casa: cómo preparar las trampas

Aparecen dentro de casa sin previo aviso y se vuelven difíciles de controlar, pero las hormigas rojas tienen un punto débil ante el ajo.

El ajo es una solución accesible, segura y sostenible para mantener la casa libre de hormigas.

Por Lucas Vasquez

Cuando las hormigas rojas ingresan a una casa, no lo hacen al azar. Siguen rastros precisos, buscan alimento y crean recorridos que pueden repetirse durante días. Lo curioso es que ciertos olores naturales interfieren su plan, generando confusión y rechazo inmediato, incluso antes de que lleguen a formar un hormiguero visible. Por eso, el ajo las debilita.

Con apenas un poco de esta hortaliza, las hormigas salen inmediatamente de la zona. No se trata solo de su aroma intenso, sino de compuestos específicos que alteran la orientación de las hormigas. Utilizado como distintas trampas, puede convertirse en una solución eficaz que corta el avance sin necesidad de insecticidas que provocan riesgos en personas o mascotas.

ajo para hormigas
Por qué el ajo espanta a las hormigas rojas y cómo actúa sobre su comportamiento

El ajo contiene compuestos sulfurados, especialmente la alicina, que se liberan cuando el diente se corta, machaca o tritura. Estas sustancias generan un olor extremadamente intenso para el sistema sensorial de las hormigas rojas, que dependen casi exclusivamente de feromonas químicas para comunicarse, orientarse y marcar caminos hacia las fuentes de alimento.

  • El sitio Healthline explica que cuando el ajo entra en contacto con esos rastros, los neutraliza. En términos simples, “borra” el camino químico que las hormigas utilizan para regresar una y otra vez al mismo lugar.
  • Por ese motivo, no solo las ahuyenta momentáneamente, sino que interrumpe el circuito completo del hormiguero, obligándolas a buscar nuevas rutas lejos de la vivienda.
  • Además, el ajo actúa como irritante natural. No las mata, pero genera una sensación desagradable que las lleva a evitar zonas donde el olor persiste. Esta característica lo convierte en una solución ideal para interiores, cocinas, alacenas, grietas o entradas, ya que no deja residuos tóxicos ni contamina superficies.
  • Otro punto clave es que las hormigas rojas son especialmente sensibles a los olores penetrantes. A diferencia de otras especies, reaccionan más rápido ante sustancias naturales intensas, lo que explica por qué el ajo suele ser más efectivo con ellas que con hormigas negras comunes.
ajo para hormigas

Cómo preparar trampas con ajo para evitar que las hormigas entren a casa

  1. La más simple consiste en machacar dos o tres dientes de ajo y colocarlos directamente en los puntos de ingreso: zócalos, marcos de puertas, ventanas, grietas o detrás de electrodomésticos.
  2. Otra opción efectiva es preparar una infusión de ajo. Para ello, se hierven cuatro dientes de ajo triturados en un litro de agua durante unos cinco minutos. Una vez fría, la mezcla se coloca en un rociador y se aplica sobre recorridos habituales, rincones y superficies donde se observe actividad.
  3. También puede combinarse el ajo con vinagre blanco para potenciar el efecto. El vinagre elimina feromonas y el ajo refuerza el rechazo olfativo. Esta mezcla es ideal para pisos, balcones o patios, siempre probando antes en una zona pequeña para evitar manchas.

Cada caso debe realizarse cada dos o tres días, ya que asegura que las hormigas no retomen el camino original y busquen refugio lejos del hogar.

ajo para hormigas

El ajo, bien utilizado, es una herramienta natural eficaz para espantar hormigas rojas sin utilizar insecticidas. Gracias a sus compuestos sulfurados, interfiere en la comunicación y orientación de estos insectos, cortando sus recorridos habituales.

