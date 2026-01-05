5 de enero de 2026 - 10:55

Pocas personas lo saben: ¿cuál es la diferencia entre los huevos blancos y los marrones?

Aunque parecen distintos, los huevos blancos y marrones tienen más similitudes que diferencias. Qué cambia realmente y qué no.

Por Andrés Aguilera

En la compra diaria de alimentos, muchas personas dudan sobre la calidad, el valor nutricional, la conservación y el origen de los huevos, por eso explicamos qué diferencia realmente a los blancos de los marrones según la producción avícola y lo que indican los criterios básicos de alimentación y consumo habituales.

El color del huevo no depende de su calidad

La principal diferencia entre los huevos blancos y marrones es el tipo de gallina que los pone. Las gallinas de plumaje claro suelen poner huevos blancos, mientras que las de plumaje oscuro ponen huevos marrones.

El color de la cáscara no indica mayor frescura, mejor sabor ni más nutrientes. Desde el punto de vista nutricional, ambos tipos son prácticamente idénticos.

¿Hay diferencias nutricionales entre ambos?

En términos de proteínas, grasas, vitaminas y minerales, los huevos blancos y marrones aportan lo mismo.

Contienen proteína de alta calidad, vitaminas del grupo B, vitamina D y minerales esenciales.

Las pequeñas variaciones que pueden encontrarse dependen más de la alimentación de la gallina que del color del huevo.

Gallinas con dietas más variadas pueden producir huevos con leves cambios en el perfil nutricional, sin importar la cáscara.

Por qué los huevos marrones suelen ser más caros

Muchas personas creen que los huevos marrones son más naturales o saludables, pero el precio más alto tiene otra explicación.

Las gallinas que ponen huevos marrones suelen ser más grandes y consumen más alimento.

Ese mayor consumo eleva los costos de producción, lo que se traslada al precio final. No se debe a una diferencia real en la calidad del producto.

El color de la yema: lo que sí importa

El color de la yema no está relacionado con el color de la cáscara. Una yema más intensa indica una dieta rica en pigmentos naturales, como maíz, pasturas o vegetales.

Una yema más clara no significa que el huevo sea peor. Simplemente refleja una alimentación distinta de la gallina ponedora.

Cómo elegir huevos frescos sin mirar el color

Para elegir huevos de buena calidad, conviene prestar atención a otros factores. La fecha, la integridad de la cáscara y el almacenamiento correcto son más importantes que el color.

En casa, un huevo fresco tiene la clara firme y la yema bien definida. Si flota en agua, es señal de que perdió frescura.

