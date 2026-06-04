4 de junio de 2026 - 14:41

La ecuación 60 – 30 ÷ 3 × 4 parece fácil a primera vista, pero pocos logran resolverla

Matemáticas. La trampa está en resolver la resta primero en la cuenta, cuando en realidad hay que respetar la prioridad de división y multiplicación.

La ecuación 60 – 30 ÷ 3 × 4 parece fácil a primera vista, pero pocos logran resolverla (2)
Por Andrés Aguilera

La cuenta 60 – 30 ÷ 3 × 4 parece sencilla, pero puede generar respuestas distintas si se resuelve rápido y sin prestar atención. El error más común es empezar con la resta, cuando ese no es el primer paso. En una operación combinada, la división y la multiplicación se resuelven antes que la suma y la resta. Si aparecen juntas, se avanzan de izquierda a derecha.

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Cuál es el orden correcto

La cuenta original es: 60 – 30 ÷ 3 × 4.

  • Primero se resuelve la división: 30 ÷ 3 = 10.
  • Después se resuelve la multiplicación: 10 × 4 = 40.
  • Por último se hace la resta: 60 – 40 = 20.
La ecuación 60 – 30 ÷ 3 × 4 parece fácil a primera vista, pero pocos logran resolverla (1)

Cuál es el resultado correcto

El resultado correcto es 20.

Quienes obtienen otro número suelen haber empezado por 60 – 30 o haber multiplicado antes de dividir, aunque la división aparece primero en la operación.

Por qué confunde tanto

La ecuación parece diseñada para resolverse mentalmente y rápido. Pero justamente esa facilidad aparente hace que muchas personas salten la regla más importante.

No hay paréntesis, entonces no se puede cambiar el orden para que resulte más cómodo.

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