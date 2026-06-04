La cuenta 60 – 30 ÷ 3 × 4 parece sencilla, pero puede generar respuestas distintas si se resuelve rápido y sin prestar atención. El error más común es empezar con la resta, cuando ese no es el primer paso. En una operación combinada, la división y la multiplicación se resuelven antes que la suma y la resta. Si aparecen juntas, se avanzan de izquierda a derecha.
Cuál es el orden correcto
La cuenta original es: 60 – 30 ÷ 3 × 4.
- Primero se resuelve la división: 30 ÷ 3 = 10.
- Después se resuelve la multiplicación: 10 × 4 = 40.
- Por último se hace la resta: 60 – 40 = 20.
La ecuación 60 – 30 ÷ 3 × 4 parece fácil a primera vista, pero pocos logran resolverla (1)
Cuál es el resultado correcto
El resultado correcto es 20.
Quienes obtienen otro número suelen haber empezado por 60 – 30 o haber multiplicado antes de dividir, aunque la división aparece primero en la operación.
Por qué confunde tanto
La ecuación parece diseñada para resolverse mentalmente y rápido. Pero justamente esa facilidad aparente hace que muchas personas salten la regla más importante.
No hay paréntesis, entonces no se puede cambiar el orden para que resulte más cómodo.