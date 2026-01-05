5 de enero de 2026 - 17:45

Adiós malas energías: cómo utilizar la canela dentro de casa, según el Feng Shui

Para el Feng Shui, el polvo de canela posee un poder energético en casa capaz de limpiar ambientes, bloquear vibraciones negativas y activar la prosperidad.

Por Lucas Vasquez

En algunas casas se acumulan tensiones, discusiones o sensaciones de pesadez que no siempre se solucionan al instante. El Feng Shui sostiene que esas cargas se manifiestan como energía estancada y que, si no se limpia, termina afectando el bienestar, el descanso y hasta la economía del hogar. Por eso, la canela tiene un poder energético clave.

Dentro de esta filosofía milenaria, ciertos elementos naturales funcionan como verdaderos purificadores energéticos. Es así que la canela ocupa un lugar central por su aroma cálido y su simbolismo asociado al movimiento, la protección y la abundancia. Utilizada de forma consciente, puede transformar por completo la energía de la casa.

Por qué la canela es un poderoso limpiador energético según el Feng Shui

La canela es considerada en el Feng Shui como una especia de energía caliente y activa, relacionada con el elemento fuego. Este tipo de energía tiene la capacidad de mover lo estancado, disipar lo negativo y revitalizar los espacios donde se percibe pesadez, conflictos frecuentes o sensación de bloqueo. Por ese motivo, su uso no se limita al aroma, sino que cumple una función energética profunda.

  • Según esta filosofía milenaria China, las malas energías tienden a acumularse en rincones, entradas, pasillos y zonas poco ventiladas.
  • En este caso, el polvo de canela al esparcirse estratégicamente, ayuda a romper esas acumulaciones, elevando la vibración del ambiente.
  • Además, su fragancia intensa actúa como un “aviso energético” que impide que vibraciones densas permanezcan en el hogar.

Otro aspecto clave es su vínculo con la prosperidad

La canela está asociada desde la antigüedad con el dinero, la buena suerte y las oportunidades. En el Feng Shui, activar estos aspectos no solo depende de la intención, sino también de usar elementos que simbolicen crecimiento y expansión. El color marrón rojizo de la canela y su origen natural refuerzan esa simbología.

Qué rituales con canela purifican ambientes y atraen la prosperidad

  1. Uno de los más conocidos consiste en esparcir una pequeña cantidad de canela en polvo detrás de la puerta de entrada. Este gesto simbólico crea un filtro energético: lo negativo queda afuera y lo positivo puede ingresar libremente.
  2. Otro ritual recomendado es colocar canela en los rincones de los ambientes principales, como el living o el dormitorio. Se utiliza una pizca, nunca en exceso, y se deja actuar durante unas horas o hasta el día siguiente. Luego se barre o se aspira, visualizando cómo se retira toda carga negativa acumulada.
  3. Para atraer prosperidad, se coloca un pequeño recipiente con canela en polvo en la cocina o cerca del lugar donde se guarda el dinero. La cocina, en esta práctica, está vinculada con la abundancia, y la canela potencia esa energía. También puede mezclarse con arroz u hojas de laurel para reforzar el ritual.
La canela limpia las malas energías, purifica los ambientes y activa la prosperidad y la buena suerte en el hogar. Con rituales simples, esta especia puede convertirse en una herramienta clave para equilibrar la energía de la casa.

